Nordic Financial Manager till Vygon i Skellefteå
Nu finns möjligheten att ta sig an en av Skellefteås mest intressanta ekonomiroller! Vygon Nordic söker en Nordic Financial Manager och tillika kontorsansvarig till det nordiska huvudkontoret i Skellefteå. Här får du arbeta med att leda och fördela arbetet med hjälp av dina medarbetare och kollegor i en familjär atmosfär.Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Vygon är en familjeägd koncern inom medicinteknik som bildades 1962 i Frankrike. Vi har vårt nordiska huvudkontor i Skellefteå. Vygon Nordic består av Sverige, Norge, Finland och Danmark med egna lager. Våra produkter är till största del sterila engångsartiklar, som i huvudsak används för att administrera läkemedel och näring. Exempel på produkter är näringssonder, venportar och katetrar med fokus på intravenösa behandlingar till barn, vuxna samt till för tidigt födda barn. Vi har ca 10 000 olika artiklar och utvecklar samt tillverkar majoriteten av produkterna själva runt om i våra 11 fabriker.
Vi lever efter slogan "Vygon Value Life" vilket syftar på att vi ska värdera och respektera livet med allt vad det innebär. En del i detta är att vi kontinuerligt arbetar för att kunna erbjuda goda anställningsvillkor. I Vygon Nordic är vi i dagsläget 21 anställda och förväntas bli fler. 10 av dessa sitter i trevliga kontorslokaler i Skellefteå på Läkarvägen 35. Det handlar bland annat om de nordiska funktionerna för ekonomi, logistik, kundsupport, upphandling- och avtal samt företagsledning.Arbetsuppgifter
Som Nordic Financial Manager leder och fördelar du det övergripande ekonomiarbetet. Till din hjälp har du fyra stycken drivna och kompetenta Nordic Financial/Customer Service Assistants, vilka du även har personalansvar över. Dessa har i olika omfattning och avgränsning ansvar för ekonomisysslor och kundsupport för de nordiska länderna. Tillsammans har ni ett delat ansvar gällande ex. löpande redovisning och löneadministration.
Som ekonomichef hos oss har du en självklar plats i vår nordiska ledningsgrupp. I rollen ingår även, men inte uteslutande, följande uppgifter:
• Månadsvis rapportering till Vygon SAS avseende ekonomi och personal liknande ett börsnoterat bolag, även om koncernen är familjeägd
• Interndebitering och kvartalsmässig redovisning av mellanhavanden mellan de olika bolagen i Norden & i koncernen
• Framtagande av årsbokslut, inkl. rapportering av densamma till moderbolaget
• Budgetarbete
• Lönehantering för anställda i Norden, ex. attestering och upprättande av lönerevisioner, m.m. Löneadministrationen för Sverige & Finland görs internt och för Norge & Danmark används samarbetspartners
• Kontorsansvarig för Skellefteå
Tjänsten innebär många interna och externa kontakter samt samarbete mot moderbolaget i Frankrike. Vi har engelska som koncernspråk men pratar svenska på kontoret i Skellefteå.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi vet att du har många goda egenskaper, men tror att du även känner igen dig i beskrivningen coachande ledarstil, smidig & tydlig i din kommunikation, lyhörd mot andra och verksamheten, förståelse för dynamiken att vara både en lagledare och lagspelare. Vidare har du nog en förkärlek till siffror och förstår vikten av rapportering, är noggrann, lösningsorienterad och kan stå fast vid beslut samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning mot ekonomi & administration alt. motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst 5-7 års erfarenhet av kvalificerade roller inom ekonomi
• Förståelse för svenska skatt- och momsregler
• Erfarenhet av löpande rapportering
• Erfarenhet av budget och prognosarbete
• Erfarenhet av personalansvar/erfarenhet av ledande roller
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift på engelska
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• Systemkunskap och datorvana, inkl. Office 365
Meriterande:
• Goda kunskaper inom affärssystem, vi använder oss av Pyramid
• Erfarenhet av att arbeta i ett internationellt sammanhang
• Språkkunskaper i franska är ett extra plus i kanten
• Erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Vygon Nordic med Wikan Personal och du blir anställd direkt av Vygon Nordic. Om du har frågor gällande tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Irma Öhlund, 0910-77 09 83 alt. irma@wikan.se
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Placeringsort: Skellefteå.
Sista ansökningsdag är 2025-08-20, vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Vygon!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
