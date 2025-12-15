Nordic FasadRent AB - SÖKER fasad & Takvårdsexperter
2025-12-15
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
Nu expanderar vi till fler orter - Vill du vara med på resan och bli vår nästa fasad & takvårdsexpert ? Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vi är ett företag som växer snabbt och nu etablerar vi oss på fler orter i Sverige. Som fasad & takvårdstekniker kommer du att arbeta med rengöring, behandling och underhåll av fastighetens yttre, primärt fasader & tak. Arbetet utförs med special utrustning & skonsamma metoder för att säkerställa högsta kvalitet och långvarigt resultat.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark gemenskap och möjlighet att växa och utvecklas i takt med företaget.
En gedigen utbildning i våra metoder och tekniker.
En självständig och varierande roll där du får se snabba resultat.
Möjlighet till personlig utveckling i ett växande bolag. Profil
Vi ser att du har god fysik och erfarenhet från arbete med tak eller annan likvärdig erfarenhet. En person som vill bidra med energi, idéer och engagemang. Du är ansvarsfull, noggrann och trivs med fysiskt arbete. Du är flexibel och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Kvalifikationer & Egenskaper
Körkort B är ett krav.
God fysik och inga problem med höjder.
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt.
Det förekommer mycket kund kontakt i arbetet så det är viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete (tex. bygg, måleri, fastighetsservice) är meriterande men inte ett krav. Vi erbjuder fullständig internutbildning.
Skicka din ansökan till : info@fasadrent.se
Intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@fasadrent.se
Arbetsgivare Nordic FasadRent AB
294 71 SÖLVESBORG
Körkort
