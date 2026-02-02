Nordic Carbide AB i Sundsvall söker semestervikarier
Nordic Carbide AB / Maskinoperatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinoperatörsjobb i Sundsvall
2026-02-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Carbide AB i Sundsvall
Nordic Carbide AB tillverkar och marknadsför kalciumkarbid, en råvara som används i stålindustrin för avsvavling samt vid framställning av acetylengas. Fabriken är Skandinaviens enda karbidanläggning med kunder inom stål- och gasindustrin i Norden och Centraleuropa. Nordic Carbide AB ägs idag av tyska AlzChem Trostberg GmbH, ett internationellt kemiföretag med både väletablerade och nya produkter för den globala marknaden. Fabriken i Stockvik har idag 50 anställda med huvudkontor i Trostberg, Tyskland.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Tjänsterna riktar sig till dig som vill jobba inom industriell tillverkning.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetstiderna, skift eller dagtid.
• Dagtidsarbete består till stor del av att supporta produktion med materialtillförsel, packning av material och renhållning.
• Skiftgång innebär direkt produktionsbaserat arbete såsom tappning, lagning och renhållning.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från industriellt arbete eller har en god vilja för att lära sig nya saker och inte är rädd för att ta i där det behövs.
Vi tror att du som söker trivs i industrimiljö och värderar rutinmässigt arbete högt.
Som person tror vi att du är
• Driven och engagerad i ditt arbete
• Tekniskt intresserad
• Utåtriktad och kommunikativ
• Plikttrogen
• Tjänsten kommer innebära att du arbetar nära dina kollegor så vi ser att du har lätt för samarbete och kommunikation.
Åldersgräns över 18 år.
Lön enligt gällande avtal.
Rekrytering sker löpande.
Ansökan skickas till jessica.soderberg@nordic-carbide.com
Vid frågor kontakta patrik.eliasson@nordic-carbide.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jessica.soderberg@nordic-carbide.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Carbide AB
(org.nr 556829-0117)
Stockviksvägen 20 Stockviksverken (visa karta
)
854 67 SUNDSVALL Kontakt
Produktionschef
Patrik Eliasson patrik.eliasson@nordic-carbide.com Jobbnummer
9717407