Nordic Carbide AB i Sundsvall söker semestervikarier

Nordic Carbide AB / Maskinoperatörsjobb / Sundsvall
2026-02-02


Nordic Carbide AB tillverkar och marknadsför kalciumkarbid, en råvara som används i stålindustrin för avsvavling samt vid framställning av acetylengas. Fabriken är Skandinaviens enda karbidanläggning med kunder inom stål- och gasindustrin i Norden och Centraleuropa. Nordic Carbide AB ägs idag av tyska AlzChem Trostberg GmbH, ett internationellt kemiföretag med både väletablerade och nya produkter för den globala marknaden. Fabriken i Stockvik har idag 50 anställda med huvudkontor i Trostberg, Tyskland.

2026-02-02

Tjänsterna riktar sig till dig som vill jobba inom industriell tillverkning.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetstiderna, skift eller dagtid.
• Dagtidsarbete består till stor del av att supporta produktion med materialtillförsel, packning av material och renhållning.
• Skiftgång innebär direkt produktionsbaserat arbete såsom tappning, lagning och renhållning.

Vi söker dig som har erfarenhet från industriellt arbete eller har en god vilja för att lära sig nya saker och inte är rädd för att ta i där det behövs.
Vi tror att du som söker trivs i industrimiljö och värderar rutinmässigt arbete högt.
Som person tror vi att du är
• Driven och engagerad i ditt arbete
• Tekniskt intresserad
• Utåtriktad och kommunikativ
• Plikttrogen
• Tjänsten kommer innebära att du arbetar nära dina kollegor så vi ser att du har lätt för samarbete och kommunikation.
Åldersgräns över 18 år.
Lön enligt gällande avtal.
Rekrytering sker löpande.

Ansökan skickas till jessica.soderberg@nordic-carbide.com
Vid frågor kontakta patrik.eliasson@nordic-carbide.com

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jessica.soderberg@nordic-carbide.com

Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Carbide AB (org.nr 556829-0117)
Stockviksvägen 20 Stockviksverken (visa karta)
854 67  SUNDSVALL

Produktionschef
Patrik Eliasson
patrik.eliasson@nordic-carbide.com

9717407

