Nordfarbo söker en Industriarbetare till Plåtavdelningen
2026-03-09
Nordfarbo söker en industriarbetare till plåtavdelningen
Nordfarbo i Nyland söker nu en industriarbetare till plåtavdelningen. Här väntar en viktig roll för dig som trivs med praktiskt arbete, kvalitet och ett bra produktionsflöde i ett stabilt företag med modern miljö och tydliga framtidsplaner.
Om rollen
Som industriarbetare på plåtavdelningen arbetar du nära material, maskiner och kollegor i den dagliga produktionen. Du är med och ser till att arbetet flyter på med rätt kvalitet, rätt mått och rätt tempo.
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, gillar ordning och struktur och tar ansvar för att jobbet blir gjort på ett bra sätt.
Det här kommer du att göra
Bocka, klippa och hantera tunnplåt Arbeta med plåt både i format och coil/rullar Klippa och skära material till rätt längd och bredd Arbeta utifrån tillverkningsordrar, ritningar och planering Hantera material med truck och travers Bidra till ett stabilt produktionsflöde med rätt kvalitet i varje moment Stötta produktionen där det behövs för att flödet ska fungera
För att trivas i rollen tror vi att du
Gillar praktiskt arbete och trivs i en produktionsmiljö Tar ansvar för dina uppgifter och ser till att jobbet blir gjort Arbetar noggrant och förstår vikten av rätt mått, kvalitet och utförande Håller ordning omkring dig och bidrar till ett bra arbetsflöde Kan arbeta självständigt, men fungerar också bra tillsammans med andra Är lösningsorienterad och hjälper till där det behövs Tar instruktioner och feedback på ett bra sättPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Truckkort Traverskort God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från tillverkande industri Erfarenhet av plåtbearbetning, tunnplåt eller annat praktiskt arbete som tillexempel snickare där mått, precision och materialhantering varit viktiga Vana av ritningsläsning och enklare måttkontroll B-körkort och möjlighet att ta dig till arbetsplatsen på ett pålitligt sätt
Därför ska du välja Nordfarbo
Ett praktiskt och varierat arbete i en modern produktionsmiljö En stabil arbetsgivare med god orderingång och tydliga framtidsplaner En arbetsplats med god stämning och bra sammanhållning Ljusa, rena och rymliga lokaler En tydlig introduktion tillsammans med chef, produktionsansvarig och erfaren kollega Möjlighet att utvecklas vidare inom verksamheten Kollektivavtal, övertidsersättning och friskvårdsbidragOm tjänsten
Heltid Arbetstid måndag till torsdag 06.30-15.30, fredag 06.30-14.00 Övertid kan förekomma vid arbetstoppar och ersätts enligt avtal
Om Nordfarbo
Nordfarbo AB är en ledande tillverkare av sandwichkonstruktioner för flera olika användningsområden. Vi levererar bland annat kvalificerade produkter till BAE Systems Hägglunds, där våra detaljer används till band- och stridsvagnar för svenska försvaret.
Vi är också marknadsledande i Norden inom sandwichpaneler för containerutbyggnad och levererar varje år till omkring 2 500 containrar för exempelvis reservkraft, förråd och verkstad.
Hos oss arbetar du i mindre team med korta beslutsvägar, nära samarbete och kunden i fokus. I Nyland, Kramfors kommun, har vi 5 000 m2 egna ljusa och trevliga lokaler och en tydlig ambition att fortsätta växa de kommande åren.Så ansöker du
Ansök via länken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR Sista dag att ansöka är 19 april Urval och intervjuer sker löpande
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringspartner:
Anders Sallnäs anders@awrekrytering.se
070-282 98 07
Vi ser fram emot din ansökan!
