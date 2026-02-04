Norbottensregemente söker en Detaljchef till Logistikenheten
Befattningen erbjuder
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats och regeringen har beslutat att den
militära förmågan fortsatt ska stärkas. Det innebär att Försvarsmakten och Norrbottens Regemente,
I19, ska växa. En avgörande faktor för att vi ska kunna växa är att verksamheten vid förbandet
genomförs på ett effektivt sätt. Därför har vi just nu behov av nya medarbetare i flera befattningar
och på flera orter. Vi hoppas att du vill vara med oss i denna expansiva period som Detaljchef på
Mobiliseringssektionen i Boden.
Om enheten
Logistikenheten (LogE) vid Norrbottensregemente, I19, består av en Stab, en Tekniskavdelning (TekA) samt en Försörjningsavdelning (FörsA)
Försörjningsavdelningen, FörsA Boden, har till uppgift att tillhandahålla förnödenheter och
transporter som förbanden behöver för att genomföra utbildning,övning, beredskap och insats.
FörsA Boden består av cirka 100 anställda placerade i Boden och Kiruna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Detaljchefens uppgift är att stödja Sektionschefen. Detta genom att vara delaktig i planering, ledning,
kundkontakt och uppföljning av verksamheten. Detaljchefen ska leda och planera sin Detalj och dess
personal vilket innebär personalansvar. Arbetsuppgifterna består av förrådshantering, inventering,
materiel- och registervård samt administrativt arbete i våra stödsystem som sker inomhus och även
utomhus i alla väder. Arbetet kan innebära tunga lyft. Detaljens uppgifter består av hantering,
utlämning och lagerhållning av Förplägnad , Sjukvårdsmtrl samt läkemedel. Arbetsrotation inom och
utom sektionen samt stöd till annan ort förekommer.
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms
likvärdiga.
• Körkort klass B manuell växel
• Erfarenhet av arbetsledning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms
likvärdiga.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har stor servicekänsla och lätt att ta kontakt med människor samt har god förmåga
att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget
ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt, är lojal, flexibel, noggrann och
ordningssam som person. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete i stödsystem.
• Genomförd Värnplikt.
• Kunskap om sjukvårdsmateriel och läkemedel.
• God fysisk förmåga.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som vanligtvis inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef MobSektionen Boden Mikael Marttala 073-091 95 85
Chef Försörjningsavdelningen Boden Per Davidsson 070-608 20 64
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalhandläggare Anna-Lena Lundberg 076-137 70 77
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
Officersförbundet, Niklas Widell
SACO Björn Astemo
Samtliga nås via växeln: 010-82 510 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-18. Din ansökan bör innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
