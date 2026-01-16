Noggranna studenter sökes som finmontörer till Tylena Mekaniska Verkstad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Burlöv Visa alla montörsjobb i Burlöv
2026-01-16
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du student och söker ett extrajobb som går att kombinera med dina studier? Trivs du med noggrant och monotont arbete där kvalitet och precision står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Tylena Mekaniska Verkstad är ett etablerat företag inom mekanisk tillverkning med fokus på hög kvalitet och precision. I deras verksamhet arbetar man med montering av aluminiumdetaljer där noggrannhet, struktur och ansvarstagande är avgörande. Nu söker vi studenter som vill bli en del av deras produktion och arbeta extra vid sidan av studierna.
Som finmontör på Tylena Mekaniska Verkstad kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av montering av aluminiumdetaljer. Arbetet är stationärt och innebär repetitiva moment som kräver god koncentration, tålamod och precision. Det är viktigt att du trivs med monotona arbetsuppgifter och att du arbetar strukturerat enligt givna instruktioner.
Tjänsten är en studentanställning där du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult hos Tylena vid behov. Arbetstiderna är förlagda till vardagar dagtid, och det är ett krav att du kan arbeta minst två vardagar i veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och har ett gott tålamod. Du har lätt för att fokusera under längre perioder och trivs med arbetsuppgifter som är repetitiva. Som person är du ansvarstagande och följer instruktioner väl.
Krav för tjänsten:
• Du studerar på minst 50 % och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Du kan arbeta minst 2 vardagar i veckan
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av montering, industriarbete eller har en bakgrund inom exempelvis skönhetsbranschen (ex. bygga naglar eller fransar), men inget krav. Rätt inställning och noggrannhet är viktigast.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Testvägen 8 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Roni Gurses malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9689830