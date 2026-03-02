Noggrann, punktlig och vill jobba i team? Då vill vi träffa dig.
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemtid Sverige AB i Göteborg
Vi söker en ansvarsfull och noggrann medarbetare till växande städföretag i Göteborg
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, struktur och nöjda kunder står i fokus?
Vi är ett växande städföretag i Göteborg som söker dig som är noggrann, punktlig och tar ansvar för ditt arbete. Hos oss är du inte "bara personal" - du är en viktig del av företaget och våra kunders trygghet i vardagen.
Vi söker dig som:
Är noggrann och ser detaljer andra missar
Kommer i tid och håller det du lovar
Är självgående men trivs att arbeta i team
Har god arbetsmoral och vill göra ett riktigt bra jobb
Vill ha en stabil arbetsgivare och stanna långsiktigt
Meriterande:
Körkort
Erfarenhet av hemstäd eller lokalvård
Vi erbjuder:
• Trygg anställning med tydliga rutiner
• Möjlighet till fast tjänst
• Bra introduktion och stöd i början
• Ett seriöst företag med tydlig ledning
• Arbete dagtid, måndag-fredag
Vi söker inte dig som "testar något tillfälligt".
Vi söker dig som vill bygga något tillsammans med oss.
Känner du igen dig?
Skicka din ansökan och berätta varför just du passar för tjänsten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Info@hemtid.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemtid Sverige AB



421 50 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Pernilla Petersen Info@hemtid.se 076-346 76 36 Jobbnummer
