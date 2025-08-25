Noggrann operatör till varumottagningen och lager på Fåddman AB i Mantorp
Vill du vara med och säkra grunden i ett livsmedelsflöde där varje detalj räknas? Nu söker vi på Fåddman AB en noggrann och ansvarstagande operatör till vår varumottagning och lager i Mantorp - en nyckelroll för dig som gillar struktur, kvalitet och högt tempo.
Om Fåddman AB
Fåddman är ett genuint familjeföretag med över 50 års erfarenhet av att producera rimmade och rökta köttprodukter av högsta kvalitet. Våra produkter - främst av nöt, gris och lamm - finns i butikshyllor över hela Sverige och exporteras även till flera EU-länder. Vi har tre moderna produktionsanläggningar, två i Mantorp och en i Segeltorp, och arbetar med höga krav på spårbarhet, livsmedelssäkerhet och hållbar produktion.
Om rollen
Som operatör vid varumottagning och lager är du först på plats i kedjan - du tar emot våra råvaror, genomför kontroller och ser till att allt är i sin ordning innan varorna går vidare in i produktionen. Arbetet är praktiskt, varierat och har ett stort ansvar för livsmedelssäkerheten. Du arbetar i team men har ett tydligt eget ansvar för att säkerställa att gällande rutiner följs, inklusive FIFO-principen och korrekt dokumenthantering.
Exempel på arbetsuppgifter
• Lossning av inkommande råvaror med truck
• Kontroll av följesedlar, salmonellaintyg och EU-sigill
• Visuell kontroll av emballage, varuslag, antal kolli/kg, temperatur, lukt och fräschör
• Avemballering och märkning med batchnummer och ursprung
• Märkning av ekologiska och KRAV-pallar
• Hantering av ankommande/avgående gods enligt fastställda rutiner
• Rapportering av eventuella avvikelser till arbetsledarePubliceringsdatum2025-08-25Profil
Vi söker dig som är stresstålig, noggrann och har god förståelse för vikten av hygien och livsmedelssäkerhet. Du är självgående men trivs också med samarbete och gillar att ha ordning omkring dig.Kvalifikationer
• Truckkort, lägst A+B
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att läsa och förstå följesedlar och dokument på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av livsmedelshantering inom livsmedelsindustrin
• Erfarenhet att arbeta efter våra standarder IFS v.8 samt FSSC22000
• Erfarenhet av praktiskt truckkörning
• Grundläggande datorvana
Som person är du
• Strukturerad, ansvarstagande och stresstålig
• Noggrann med öga för detaljer
• En lagspelare med positiv attitydSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV till andreas.karlsson@faddman.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Vi tillämpar provanställning.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår produktionschef Andreas Karlsson på 073-310 07 55.
Välkommen till Fåddman - där kvalitet, tradition och engagemang möts i varje detalj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Skicka CV och personligt brev via mail.
E-post: andreas.karlsson@faddman.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fåddman AB
(org.nr 556160-3373)
590 18 MANTORP Arbetsplats
Saltmästaren Kontakt
Produktionschef
Andreas Karlsson andreas.karlsson@faddman.se 073-310 07 55 Jobbnummer
9474453