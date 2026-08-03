Noggrann och teknisk stjärna sökes till nätdriften på Ellevio!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Kristinehamn Visa alla elektronikjobb i Kristinehamn
2026-08-03
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Om du har en teknisk eftergymnasial utbildning och är nyfiken på att bli en del av arbetet mot att elektrifiera samhället ska du verkligen läsa vidare. Varför inte bli en del av det härliga Network operations- teamet? Sök idag, vi stänger annonsen när vi hittat rätt kandidat!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Nu har du chansen att vara med och skapa framtidens hållbara energisamhälle hos en arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Ellevio utvecklar, underhåller och investerar i Sveriges elnät så att det finns trygg tillgång till el idag och i framtiden. Som arbetsplats utmärker sig Ellevio genom att erbjuda en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Med fokus på hållbarhet och den pågående omställningen mot ett förnybart och elektrifierat samhälle ger Ellevio sina medarbetare möjlighet att vara delaktiga i spännande och meningsfulla projekt. Förutom detta tror Ellevio på en inkluderande kultur och mångfald i såväl kompetens, kön och personligheter. De tog i år emot utmärkelsen som Sveriges mest attraktiva företag, och nu söker du någon som vill en del av deras team inom Network Operation i Karlstad.
Som en del av teamet på Network Operations kommer du att spela en nyckelroll i att hålla Ellevios elnät i framkant. Du och ditt team ansvarar för att den digitala bilden av Ellevio, den så kallade realtidsnätmodellen, alltid är uppdaterad och korrekt. Detta är ett dynamiskt och ständigt pågående arbete, där du bidrar till att anpassa modellen efter förändringar som uppstår genom felavhjälpning, investeringsprojekt och underhåll. Din noggranna uppdatering av dokumentation kring stationer och ställverk är avgörande för att säkerställa att driftcentralen kan övervaka och styra elnätet effektivt och tryggt.
Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning.
Du erbjuds
En fot in hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Ett uppdrag där du får möjlighet att kombinera analytiska förmåga, sinne för detaljer och systemkunskap med din kommunikativa och sociala kompetens.
En dedikerad konsultchef som följer dig och din utveckling under uppdragets gång.Dina arbetsuppgifter
Dokumentera samt kontrollera nya förändringar i elnätet
Säkerställa att underlagen för dokumentation möter uppställda säkerhetskrav
Säkerställa att realtidsmodellen är uppdaterad
Vi söker dig som
Talar och skriver obehindrat på svenska
Har en teknisk eftergymnasial utbildning
Enkelt kommer in i nya system
Har svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
Erfarenhet eller utbildning inom elkraft
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3VHEIN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
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702 32 ÖREBRO Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10019573