Noggrann och teknisk stjärna sökes till nätdriften på Ellevio!
2025-12-20
Om du har en teknisk eftergymnasial utbildning och är nyfiken på att bli en del av arbetet mot att elektrifiera samhället ska du verkligen läsa vidare. Varför inte bli en del av det härliga Network operations- teamet? Sök idag, vi stänger annonsen när vi hittat rätt kandidat!
OM TJÄNSTEN
Nu har du chansen att vara med och skapa framtidens hållbara energisamhälle hos en arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Ellevio utvecklar, underhåller och investerar i Sveriges elnät så att det finns trygg tillgång till el idag och i framtiden. Som arbetsplats utmärker sig Ellevio genom att erbjuda en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Med fokus på hållbarhet och den pågående omställningen mot ett förnybart och elektrifierat samhälle ger Ellevio sina medarbetare möjlighet att vara delaktiga i spännande och meningsfulla projekt. Förutom detta tror Ellevio på en inkluderande kultur och mångfald i såväl kompetens, kön och personligheter. De tog i år emot utmärkelsen som Sveriges mest attraktiva företag, och nu söker du någon som vill en del av deras team inom Network Operation i Karlstad.
Som en del av teamet på Network Operations kommer du att spela en nyckelroll i att hålla Ellevios elnät i framkant. Du och ditt team ansvarar för att den digitala bilden av Ellevio, den så kallade realtidsnätmodellen, alltid är uppdaterad och korrekt. Detta är ett dynamiskt och ständigt pågående arbete, där du bidrar till att anpassa modellen efter förändringar som uppstår genom felavhjälpning, investeringsprojekt och underhåll. Din noggranna uppdatering av dokumentation kring stationer och ställverk är avgörande för att säkerställa att driftcentralen kan övervaka och styra elnätet effektivt och tryggt.
Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du kommer att behöva genomgå en säkerhetsprövning.
Du erbjuds
• En fot in hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
• Ett uppdrag där du får möjlighet att kombinera analytiska förmåga, sinne för detaljer och systemkunskap med din kommunikativa och sociala kompetens.
• En dedikerad konsultchef som följer dig och din utveckling under uppdragets gång.
Dina arbetsuppgifter
• Dokumentera samt kontrollera nya förändringar i elnätet
• Säkerställa att underlagen för dokumentation möter uppställda säkerhetskrav
• Säkerställa att realtidsmodellen är uppdaterad
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver obehindrat på svenska
• Har en teknisk eftergymnasial utbildning
• Enkelt kommer in i nya system
• Har svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet eller utbildning inom elkraft
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
