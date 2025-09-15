Noggrann & serviceinriktad? Bli vår extra städpersonal på Öster Malma
Jägareförbundet Service AB / Städarjobb / Nyköping Visa alla städarjobb i Nyköping
2025-09-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jägareförbundet Service AB i Nyköping Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och brinner för kvalitet och service. Du är punktlig, ansvarstagande och har ett skarpt öga för detaljer. Ditt arbete skapar en trivsam, välstädad miljö för våra gäster och kollegor.Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum och allmänna utrymmen
Städning av konferenslokaler och kontor
Påfyllnad av material och enklare serviceuppgifter
Arbete både självständigt och tillsammans med kollegor
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Talar och förstår svenska
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har öga för detaljer och trivs med eget ansvar
Kan arbeta flexibelt - vissa vardagar samt helger
Har erfarenhet av städning (meriterande, men inget krav)
Om Öster Malma
Öster Malma är Svenska Jägareförbundets anläggning mitt i sörmländsk natur med hotell, restaurang, konferens och viltpark. Vi välkomnar både privat- och företagsgäster, med fokus på kvalitet, hållbarhet och service i toppklass.Så ansöker du
Skicka din ansökan och gärna CV till madeleine.ahlgren@ostermalma.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: madeleine.ahlgren@ostermalma.se Arbetsgivare Jägareförbundet Service AB
(org.nr 556429-9302), http://ostermalma.se
Öster-Malma (visa karta
)
611 91 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jägareförbundet Service AB Kontakt
Receptionschef
Madeleine Åhlgren madeleine.ahlgren@ostermalma.se 0105847847 Jobbnummer
9509844