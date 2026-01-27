Noggrann montör för balkonginglasningar till växande företag
Som glas- och metallmontör hos Alulux bidrar du med precision och hantverksstolthet till att skapa funktionella och estetiska lösningar för hem.
Ditt jobb på Alulux
Hos Alulux arbetar du med inglasning av balkonger i en varierad och praktisk roll där du både jobbar självständigt och tillsammans med engagerade kollegor. Arbetet består av montering och installation av inglasningssystem för balkonger, altaner och uterum, samt installation av solskydd och solskärmar på olika typer av byggnader.
Du möter kunder ute på plats och ser till att varje lösning anpassas efter deras behov och önskemål, samtidigt som höga kvalitetskrav uppfylls. Genom ett nära samarbete i teamet bidrar du till att leverera professionella resultat och god service i varje projekt.
Rollen innebär i huvudsak arbete med produktion, montering och installation av Alulux produkter, med fokus på arbete ute hos kund.
Är det här du?
Det är viktigt att ha hantverkserfarenhet och vara självgående. Kunskaper i svenska är nödvändiga för att kommunicera effektivt i rollen.
Hos Alulux får du möjlighet att använda din förmåga att arbeta självständigt och lösa utmaningar med precision. Här uppskattas din noggrannhet och effektivitet, samtidigt som du blir en del av en hjälpsam och prestigelös arbetskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Alulux. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Alulux och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
