Noggrann lokalvårdare sökes till kunduppdrag
2025-11-13
Vi söker nu en ansvarstagande och noggrann lokalvårdare till en av våra kunder. Du som trivs med att hålla rent, skapa ordning och bidra till en trivsam arbetsmiljö kommer att passa perfekt i den här rollen.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Arbetsuppgifter
Städning av kontors- och gemensamma utrymmen
Golvvård och tömning av sopor
Påfyllning av städmaterial och förbrukningsvaror
Se till att lokalerna alltid håller hög standard
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting med uppdrag hos kund
Trygg anställning med schyssta villkor
Trevliga kollegor och en stödjande arbetsmiljö
Möjlighet till längre uppdrag för rätt person

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inte ett krav
Noggrann, punktlig och självständig i ditt arbete
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du:
Vi använder digitala CV:n via Junglia - ett enkelt och modernt sätt att ansöka:
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
795 30 RÄTTVIK

Jobbnummer
9603026