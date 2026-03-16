Noggrann bemanningsplanerare till Stockholms stads kontaktcenter
2026-03-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa invånarupplevelse?
Vägen in till Stockholms stad går genom kontaktcenter.
Kontaktcenter är Stockholms stads kundcenter. Vi är cirka 75 medarbetare som svarar på frågor som rör sociala frågor, skola & förskola samt samhällsbyggnad. Vi hjälper stadens invånare genom att ge vägledning, information och service via telefon och mejl.
För att bli ett ännu bättre stöd och mer tillgängliga för stockholmarna, startade vi i januari förra året den nya enheten, Operativ styrning och utveckling. Enhetens uppdrag är att stötta och utveckla kontaktcenter för att hela tiden kunna hjälpa våra invånare professionellt, effektivt och med god kvalitet. Enheten består av handläggarstöd, bemanningsplanerare, personaladministratör, verksamhetsutvecklare samt enhetschef.
Vi har stort framtidsfokus och det finns stor potential för dig som vill vara med och bidra till vår tillväxtresa där tillgänglighet och effektivitet är ledord.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Serviceförvaltningen erbjuds du introduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhetsfrågor. Vi har friskvårdsbidrag och varje vecka finns möjlighet till massage i våra egna lokaler.
Din roll
Som bemanningsplanerare är du ett viktigt stöd för Kontaktcenter i det dagliga arbetet i planeringen av våra medarbetares schema. Du kommer att vara den som sköter den operativa dagliga styrningen av våra servicehandläggare och verksamhetens grundschema tillsammans med ytterligare en bemanningsplanerare.
Du arbetar brett med många kontaktytor och olika sammanhang. Som bemanningsplanerare har du ett övergripande ansvar för Kontaktcenters team där du trafikleder och ansvarar för driften av vår minutkritiska verksamhet. I samarbete med cheferna och den andra bemanningsplaneraren, planerar ni för utbildning, semester och annan frånvaro.
Du samarbetar med samtliga stödfunktioner för att nå uppsatta mål om servicenivåer, effektivitet, produktivitet och hög kvalitet. Du arbetar nära ledningen i frågor som rör verksamhetens planering, framtida prognos och uppföljning och har ett övergripande ansvar för detta. Du har en stor inverkan på verksamhetens ekonomi genom att säkerställa kostnadseffektivitet i planeringen och användningen av personalresurser
Din kompetens och egenskaper
Vi söker dig med:
en relevant utbildning som vi finner lämplig för tjänsten, som lägst fullgjord gymnasieexamen
aktuell erfarenhet av bemanningsplanering och/eller schemaläggning
erfarenhet av att arbeta med outsourcad kundservice- och minutkritisk verksamhet där uppföljning av SLA och dess viten varit en viktig del av arbetsuppgifterna
mycket goda kunskaper i systemet Calabrio (tidigare Teleopti)
goda kunskaper i Excel
goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande med:
erfarenhet av att styra telefoniflöden och tilldela kompetenser i ett kundservicetelefonisystem.
Eftersom att arbetet innebär att lägga pussel varje dag, behöver du vara noggrann och strukturerad med en förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är en kommunikativ och stabil person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra människor. Det viktigt att du har förmågan att stå för dina bedömningar i bemanningsfrågor, även när de skiljer sig från andras uppfattningar. Då du kommer att vara experten inom området, behöver du på ett lyhört och konstruktivt sätt kunna driva dina frågor framåt. Du har gott omdöme och stor integritet.
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Kontaktcenter Kontakt
Andreas Broman, enhetschef andreas.broman@stockholm.se 08-50811564 Jobbnummer
9798356