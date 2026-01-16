Noggran och samarbetsvilig målare i Stockhom Sökes
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gusten Persson Måleri AB i Stockholm
Vi på Gusten Persson Måleri söker en målare på heltid som är positiv, ansvarsfull och som har minst 5 års erfarenhet av måleriyrket. För att lyckas i rollen krävs det att du kan utföra alla typer av måleriarbeten från invändigt till utvändigt, samt att du arbetar noggrant, grundligt och är kvalitetsmedveten.
Ett trevligt och utåtriktat bemötande mot våra kunder är viktigt då du blir företagets ansikte utåt och kommer bygga relationer för framtida uppdrag.
VI SÖKER DIG SOM
• Är ordningsam och arbetar snabbt och effektivt
• Tycker om att arbeta både ensam och i team samt är kommunikativ
• Är noggrann och värdesätter företagets värdeord kvalitet, pålitlighet och service
• Ser till att slutföra arbetsuppgifter i tid och är flexibel
• Kan svenska obehindrat i tal och skrift.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med alla typer av måleriarbeten såsom trapphusmålningar, lägenhetsmålningar och målning av kontor och lokaler.
OM OSS
Vi har vårt huvudkontor i centrala Stockholm tillsammans med ett bygg- och fönsterföretag inom samma koncern. Vi erbjuder våra tjänster till både företag, bostadsrättföreningar och fastighetsförvaltare - främst i Stockholms län där 90% av arbetena är inför tull. Våra uppdrag varierar från mindre servicearbeten till komplexa och omfattande entreprenader och fleråriga ramavtal.
Vi på Gusten Persson Måleri har högt i tak och värdesätter våra medarbetare genom att erbjuda goda arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtalet Måleriföretagen. Företagshälsovård är också något alla våra anställda erbjuds och kan ta del av. För individer vi ser har potential erbjuder vid möjlighet till kompetensutveckling inom företaget.
Vill du bli en del av ett härligt gäng med skickliga målare? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: gustav@gustenpersson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gusten Persson Måleri AB
(org.nr 559233-0491)
Olivecronas Väg 18 (visa karta
)
113 61 STOCKHOLM Kontakt
Thomas Persson Thomas@gustenpersson.se 0708176262 Jobbnummer
9687255