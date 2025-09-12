Nog vill du bli EcoGuards nya försäljningschef?
2025-09-12
EcoGuard är en helhetsleverantör av produkter, tjänster och support för mätning. Genom innovativa produkter och marknadens bästa service digitaliserar vi Sveriges fastighetsbestånd.
Vi är idag 88 anställda och våra ledord beskriver hur vi eftersträvar att vara i varje möte - med våra kunder och gentemot varandra; Respekt, Kundfokus, Engagemang och Kul på jobbet.
EcoGuard är en del av Assemblin Caverion Group.
Du läser mer om oss på www.ecoguard.se
Nog vill du bli EcoGuards nya försäljningschef?
Den här tjänsten kan vara en av mellansveriges mest spännande och stimulerande chefstjänst - om du gillar att leda personal och göra affärer!
Som försäljningschef hos oss blir du verkligen en nyckelperson. Att leda säljarbetet och att leda säljgänget är så viktigt för oss för att uppnå våra övergripande affärsmål. I rollen som försäljningschef rapporterar du till VD som är placerad i Örebro och vi önskar att även du är placerad i Örebro. Rollen ingår i företagets ledningsgrupp.
Vad erbjuder EcoGuard?
Hos oss erbjuds du frukost varje dag i våra nyrenoverade lokaler centralt i Örebro. Vi värdesätter god hälsa och därför erbjuds du ett generöst träningsbidrag samt möjlighet att träna på arbetstid. I våra lokaler har vi ett pingisbord som nyttjas flitigt. Självklart har vi kollektivavtal och företagshälsovård. Du har också möjlighet att varva arbete hemifrån och från ditt kontor. Sist men inte minst tycker vi att här jobbar världens bästa kollegor!
Rollen
Rollen som försäljningschef innebär att du ansvarar för ett team på totalt 18 personer, där 13 är tekniska säljare, 2 är tekniska innesäljare innesäljare, 1 teknisk säljresurs samt 2 eftermarknadssäljare. Ungefär hälften av säljarna ansvarar för försäljning till olika bostadsrätts-föreningar och den andra hälften till kommunala och privata fastighetsägare. Våra kunder är gedigna och långvariga, trogna kunder och givetvis innebär din roll att säkerställa att de fortsätter att vara det.
Säljarna finns på några olika orter: Kista, Göteborg, Umeå, Malmö, Norrköping, och Örebro. Övriga i teamet är placerade i Kista. Gruppen träffas fysiskt regelbundet. Eftersom din personal är utspridd i landet innebär det att du reser en hel del i tjänsten. Försäljningen är teknikintensiv och som ledare behöver du vara tekniskt intresserad för att kunna stötta teamet.
Som försäljningschef är du lönesättande chef över ditt team, du coachar personalen och tillsammans med teamet ansvarar du för att ni har ett öppet, glatt och flexibelt klimat som gör att man känner stolthet över företaget och våra produkter och tjänster. Just det coachande ledarskapet kommer vi värdera högt i den här rekryteringen och det innebär också att du behöver och vill vara mycket operativ och stötta säljarna i det vardagliga arbetet.
Du tycker om att vara delaktig i mässor och på olika sätt bidra till att sätta EcoGuard på kartan som nummer ett vid val av leverantör för våra produkter likväl som att du gärna är med ute på kundmöten. Upphandlingar är en stor del i vår försäljning och där förväntas du vara drivande i det arbetet.
Andra arbetsuppgifter i rollen;
• Utbildning av säljarna kontinuerligt och utbilda nya säljare tills de är självgående
• Involvering i ISO-arbetet
• Budget- och prognosarbete
• Utveckling och modernisering av säljprocessen med fler digitala verktyg
Som chef på EcoGuard är du en viktig förebild för att fortsätta att bygga på det positiva företagsklimat vi har, varje dag i stort som smått. Du kommer få så mycket tillbaka av organisationen!
Vem är du som passar och trivs hos oss på EcoGuard?
Du är en person som är genuint intresserad av människor, affärer och teknik. Din personlighet är öppen och samarbetsinriktad och du har en balans av strategiskt och operativt tänk. Att ha en analytisk förmåga är viktig - du analyserar priser, marginaler, trender och nya affärsområden. En positiv inställning till nya produkter och tjänster är förstås ett måste i den här tjänsten.
Vi ser att du som söker har arbetat i en liknande roll med försäljning och personalansvar, gärna inom IT-branschen. Du är en erfaren ledare som också är van att jobba i en snabbrörlig verksamhet och du gillar att vara på resande fot.
Visst låter detta som en mycket spännande roll? Ring så berättar vi mer och/eller skicka in din ansökan snarast möjligt dock senast 10/10. EcoGuard samarbetar i den här rekryteringen med Oak Consulting och Helena Fiedler, HR-konsult. Du når Helena på telefonnummer 070-591 90 33.
