Nofo Hotel & Wine Bar Söker Hotellreceptionist, 75%
NoFo Hotel AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-22
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NOFO Hotel
NOFO Hotel & Wine bar är ett familjeägt hotell som ligger i den mest pulserande delen av Södermalm. Vi brinner för design och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan våra underbara medarbetare. Vår ambition är att skapa en avslappnad och professionell miljö, där gästen är väl omhändertagen.
NOFO Hotel är en del av WordHotels Crafted – en sammanslutning av noggrant utvalda hotell där förstklassig service, stil och komfort står i fokus. Förutom NOFO ingår andra Stockholmshotell i WordHotels Crafted, så som The Winery, Kung Carl, Hotel Franz och Hotel Ruth.
Vår vinbar inriktar sig på att servera unika och noggrant utvalda viner från småskaliga producenter, lokalt öl och innovativ mat gjord med kärlek för närproducerade och säsongens råvaror. I vinbaren, såväl som i alla andra delar av hotellet, försöker vi alltid göra det lilla extra för att våra gäster ska känna sig speciella.
Personlig profil
Vi söker dig som brinner för möten med nya människor och som kan konsten att skapa unika serviceupplevelser. Du har en positiv attityd, är genuin och tillmötesgående mot gäster och kollegor samt trivs att arbeta i ett högt tempo. När problem dyker upp så ska de lösas, vilket kräver att du är lyhörd och ödmjuk för vad gästen vill ha. Du är driven, van vid att ta eget ansvar och att ständigt sträva efter utveckling av service, gästupplevelser och bemötande. Du hanterar stressiga situationer med ett leende. Vi söker dig med tidigare erfarenheter från service och gärna från hotell/restaurang. Om ditt hjärta slår lite extra för Södermalm så är även det ett stort plus.
Vad är din roll?
I arbetsuppgifterna ingår att välkomna och finnas till för våra gäster. Receptionen är hotellets hjärta och du är den första som gästen möter när de kommer in. Du följer avdelningens checklista och ansvarar för att alla uppgifter utförs under arbetspasset. In och utcheckning, bokning och naturligtvis allt det härliga som händer i en reception; vägbeskrivningar, ge tips om restauranger, sevärdheter med mera.
Du är även den sista personen som gästen möter innan avresa så att säkerställa att gästen haft en bra vistelse är av stor vikt då vi vill att alla våra gäster lämnar NOFO med en vilja att komma tillbaka. Goda datakunskaper är ett krav och du får gärna ha tidigare erfarenheter av Mews. Att hantera svenska och engelska både i tal och skrift är ett krav.
TJÄNSTEN
Tjänsten: 75%, med möjlighet till 100%
Tillträde: så snart som möjligt - vi intervjuar löpande
Tjänsten innebär varierande arbetstider under dag, kväll och helger
Om du är intresserad av blir en del av vår resa mot att bli ett av Stockholm häftigaste hotell, ansök via vår hemsida - https://career.nofohotel.se/
Varmt välkommen med din ansökan!
Hälsningar, Christina Wallered Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1293354-2064169". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NoFo Hotel AB
(org.nr 556266-4630), https://career.nofohotel.se
Tjärhovsgatan 11 (visa karta
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116 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Nofo Jobbnummer
9972947