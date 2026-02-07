Noec Ab Är I Behov Av En Redovisningskonsult

Noec AB / Redovisningsekonomjobb / Karlskrona
2026-02-07


Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Noec AB i Karlskrona

Som redovisningskonsult hos NOEC AB får du utföra samtliga uppgifter inom yrket. Allt från bokföring och löner till bokslut och kundkontakt.
Hos oss får du ett mycket omväxlande och flexibelt arbete där du kommer arbeta på uppdrag av våra kunder.
Kontoret finns i Karlskrona centrum.
Arbetsuppgifter består bland annat av
Löpande redovisning, lönehantering, månadsbokslut.
Kontakt och rapportering till kunder.
Årsbokslut, deklarationer och årsredovisningar.

Lämplig Bakgrund För Denna Tjänsten
Relevant utbildning inom ekonomi.
Tidigare arbete på redovisningsbyrå eller ekonomiavdelning är meriterande.
Flytande tal och skrift i svenska.

För att du ska trivas i denna rollen behövs ett ansvarstagande och driv.
Social kompetens är av stor vikt då du även kommer vara ett av ansiktena utåt för företaget.
Tjänsten kan anpassas mellan 50-100 %, ansökningar tas emot löpande.
Provanställning: 6 månader
Skicka din ansökan till: oskar.noresson@noec.se

Publiceringsdatum
2026-02-07

Om företaget
NOEC AB är en redovisningsbyrå med kontor i centrala Karlskrona. Vi utför det mesta som rör företagandet så som bokföring, löner, bokslut, deklarationer, årsredovisningar mm. Fokus är ett nära och personligt samarbete med våra kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: oskar.noresson@noec.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Noec AB (org.nr 559109-1441)
Ronnebygatan 16 (visa karta)
371 32  KARLSKRONA

Arbetsplats
Noec

Jobbnummer
9729425

Prenumerera på jobb från Noec AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Noec AB: