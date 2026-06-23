Noblaskolan Solna söker lärare mot fritidshem/fritidspedagog
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2026-06-23
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Letar du efter en skola där utbildning är viktigt? Vi är en skola med härliga elever och familjär stämning. Välkommen att läsa mer om oss på: www.noblaskolan.se/solna
Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Noblaskolan Solna
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi arbetar med heldagslärande och värdesätter ett gott samarbete mellan skola och fritidshem.
Vi söker nu dig som vill arbeta på vårt fritidshem!
Om jobbet
Du kommer ansvara för styrda rastaktiviteter under dagarna och aktiviteter på eftermiddagarna. Du stöttar lärarna i klassrummet under dagtid med de elever som behöver lite extra och du ser det som en utmaning att få alla att lyckas.
På vårt fritidshem arbetar vi åldersblandat och eleverna väljer aktiviteter utifrån intresse. Fritidshemmet är uppdelat årskurs F-3 och årskurs 4-6.
Du blir en del av ett team på en skolan med låg personalomsättning, en stabil ledningsgrupp som arbetat länge samt EHT-team med alla professioner på plats. Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker dig som brinner för att arbeta med elever och locka alla till att deltaga. Du vill vara med och forma fritidshemmet så att det är meningsfullt, lustfyllt och lärande. och du sporras av att hitta fram till alla elever och få dem att utvecklas och må bra.
Du håller med om att en bra verksamhet kräver förutsägbarhet och tydlighet och är van vid att arbeta med bildstöd.
Du tycker om och vara ute och ser det som en självklarhet att vara aktiv med barnen och delta i deras aktiviteter.
Du vet också att relationen till eleverna är grunden till allt!
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidare tjänst på 100% med 6 månader provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta joakim.lindberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
169 72 SOLNA Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Åsa Svalänge Lantz asa.svalangelantz@noblaskolan.se Jobbnummer
9975319