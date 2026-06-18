Noblaskolan Brevik i Tyresö söker grundskollärare F-6, vikariat
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2026-06-18
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Noblaskolan Brevik i Tyresö söker grundskollärare F-6, vikariat, med möjlighet till tillsvidaretjänst
Arbetsgivare: AcadeMedia grundskolor AB
Noblaskolan Brevik, Tyresö
Nytorpsvägen 32
135 68 Tyresöhttps://noblaskolan.se/brevik/
tel 08 770 88 30
Platsbeskrivning
Vår skola ligger i Tyresö Brevik. Vi har förskola, förskoleklass, grundskola/fritids åk F-6 under samma tak. Vi har runt 70 barn i förskolan och runt 280 barn i skolan.
Vi arbetar med åldershomogena grupper i årskursklasser. Fyra pedagoger, tre grundskollärare och en fritidslärare, ansvarar för en klass om ca 40-44 elever. Skolans grundskollärare och fritidslärare har ett gemensamt heldagsuppdrag med undervisning både i skolan och i fritidsverksamheten.
Vi söker dig som är legitimerad lärare, lyhörd, omtänksam, engagerad, intresserad av relationell pedagogik samt att arbeta med heldagsskola, dvs både med skola och fritids. Du samarbetar med kollegor kring elevernas lärande och du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Extra plus är om du har bred behörighet i F-6 och tycker om att arbeta med alla åldrar i det spannet. Det är ett krav att du behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift
Arbetstid: Tjänsten är en semestertjänst och omfattar 95%. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till tillsvidaretjänst.
Varaktighet: vikariat/tidsbegränsad 2026-08-10 till 2027-06-30 (möjlighet till förlängning/tillsvidare)
Tillträde: 2026-08-10
Lön: Fast månadslön
Kontaktperson: Intendent Carina Wulfert Isby
Övrigt om ansökan: Du anmäler intresse via e-post till ansokan.brevik@noblaskolan.se
. E-posta din ansökan med personligt brev och CV. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Ansökan via e-post ansokan.brevik@noblaskolan.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Noblaskolan Brevik i Tyresö söker grundskollärare F-6, vikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: ansokan.brevik@noblaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Grundskolor AB
(org.nr 556035-4309), https://noblaskolan.se/brevik/
Nytorpsvägen 32 (visa karta
)
135 68 TYRESÖ Arbetsplats
Brevik skola Kontakt
Intendent
Carina Wulfert Isby Carina.wulfert@noblaskolan.se 0707727301 Jobbnummer
9969756