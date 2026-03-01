NO- och Tekniklärare till Snitz resursskola, åk 7 - 9
Snitz grundskola ligger vid Telefonplan i Hägersten. På skolan går ca 100 elever i åk 7-9. Snitz Skolor riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har utvecklat en pedagogik för att möta elever som är i behov av ett uttalat särskilt stöd.
På Snitz Grundskola i Stockholm går ca 100 elever fördelade på årskurs 7-9. Snitz Grundskola är en verksamhet som riktar sig till elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett uttalat behov av särskilt stöd. All undervisning sker i särskild undervisningsgrupp med färre elever och hög pedagogtäthet. Skolan finns i nya lokaler vid Telefonplan, Hägersten.
Vi söker
Vi söker dig som är en legitimerad och erfaren lärare i ämnena NO och teknik och som vill vara en del av en verksamhet som brinner för elevers lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Du är genuint intresserad av att upptäcka elevers unika styrkor och utmaningar. Du är trygg i din förmåga att hitta lösningar som passar bäst för varje enskild elev genom bemötande och anpassning av undervisningen.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ett välfungerande samarbete med både elever, vårdnadshavare och med kollegor som på ett eller annat sätt samverkar kring elevernas hälsa och kunskapsutveckling. Du förstår vikten av att bygga ett solitt förtroendekapital i rollen som mentor där en god relation är viktig för alla elever men direkt avgörande för en del.
Vi söker dig som vill utmanas i din profession och utveckla din undervisning på en skola där du behöver använda såväl hjärna som hjärta för att nå framgång. Du behöver ha legitimation men kan ha längre eller kortare erfarenhet. Det är kompetens, inställning och nyfikenhet vi är ute efter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mycket meriterande är om du tidigare undervisat elever med NPF.
Om uppdraget
Uppdraget är en NO-lärartjänst med ferieavtal tillsvidare på 100%. Delat mentorskap ingår för en klass med 10-12 elever tillsammans med en kollega. Du kommer att ingå ett arbetslag där du blir en viktig del i att utveckla verksamheten framåt. Du kommer att kunna samverka med en ämneskollega som också undervisar i NO och teknik.
Det här blir du en del av
På Snitz Grundskola möts du av glädje, vänlighet och kreativitet. Nya idéer, infallsvinklar och en ambition att utveckla vår skola genomsyrar verksamheten. Vi är inte bara en mötesplats för lärande och måluppfyllelse utan även en mötesplats där våra elever har möjligheten att tillsammans med personal och skolkamrater växa som individer utifrån sina förutsättningar.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2026-03-31. Tjänsten har tillträde 11 augusti 2026 med 6 månaders provanställning. Ansök gärna snarast då urval sker löpande. Kom ihåg att bifoga lärarlegitimation med behörighetsförteckning till din ansökan.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor AnnSofi Rydholm på annsofi.rydholm@vittra.se
alt på tel 070-556 26 24. Kontakt med rekryteringsfirmor undanbedes.
