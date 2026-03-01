No Swedish? No Problem! Female Pa With Lots Of Positive Energy Wanted!

Mc Alevey, Thomas / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2026-03-01


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mc Alevey, Thomas i Gotland

FEMALE PA with lots of positive energy to support me in daily tasks. The role is with me, Tom, adventurer, entrepreneur, and filmmaker, now paralyzed from the neck down. Tasks include personal care such as bathing and hygiene, stretching and light physiotherapy, as well as household support like cooking and cleaning. Part-time with flexible hours, absolute reliability required once weekly or monthly schedules are set. This is a backup role for an existing team and requires the ability to work completely independently. Västerhejde, 10 minutes south of Visby on the way to Tofta. Car required. 200 SEK/hour. PA or caregiving experience is a plus but not necessary; the right attitude, energy, commitment, and quick learning are most important.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: tom@pernilla.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!".

Arbetsgivare
Mc Alevey, Thomas, http://redbuggy.com

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mc Alevey Thomas

Kontakt
Thomas McAlevey
tom@pernilla.org

Jobbnummer
9769707

Prenumerera på jobb från Mc Alevey, Thomas

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mc Alevey, Thomas: