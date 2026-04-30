NO och SO lärare till Dikanäs fjällskola
Vilhelmina kommun / Grundskollärarjobb / Vilhelmina Visa alla grundskollärarjobb i Vilhelmina
2026-04-30
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka här och fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.
Vill du undervisa med fjällen som klassrum - där små grupper och närhet till elever och kollegor ger dig stora möjligheter att påverka?
Vi söker nu inför läsåret 2026-2027 legitimerad och behörig lärare för NO och SO för årskurs 4-9.
Dikanäs fjällskola är en F-9 skola och ligger cirka tio mil från Vilhelmina tätort. Det är en levande fjällby med en stark gemenskap. Här arbetar vi i små grupper, nära naturen och med stort fokus på samarbete över årskurser och stadier. Tillsammans med förskolorna på orten skapar vi en helhet där alla känner alla - och där du verkligen har möjlighet att påverka och utveckla din undervisning.Dina arbetsuppgifter
Som NO- och SO-lärare i årskurs 4-9 ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med läroplanen och gällande styrdokument. Du undervisar i NO-ämnen såsom biologi, fysik och kemi samt i SO-ämnen såsom samhällskunskap, historia, geografi och religion, beroende på din behörighet. I rollen ingår att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö där undervisningen anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar, med målet att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du arbetar aktivt med bedömning och dokumentation av elevernas kunskaper samt ansvarar för betygssättning.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet i NO och SO för årskurs 4-9. Du är flexibel och ser möjligheter i undervisningssituationer. Du har lätt för att samarbeta och ser styrkan i att arbeta över årskurser och stadier samt är nytänkande och vill bidra till skolans utveckling.
Det är meriterande om du har vana av IKT i undervisningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste de som erbjuds tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här Flytta till Vilhelmina Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
)
912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet , Dikanäs fjällskola Kontakt
Sveriges lärare Vilhelmina vilhelmina@sverigeslarare.se Jobbnummer
9886268