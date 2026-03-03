NO - lärare sökes till SiS ungdomshem Rebecka
Statens institutionsstyrelse / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Ekerö Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Ekerö
2026-03-03
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Ekerö
, Södertälje
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor, 16-21 år, med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk som är tvångsvårdade enligt LVU och som behöver behandling. Rebecka har fem avdelningar med olika uppdrag. Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en behörig och legitimerad gymnasielärare i NO och gärna med behörighet i svenska, engelska eller matematik. Som lärare på SiS har du ett livsviktigt uppdrag. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession som lärare. Du kommer att undervisa i mindre elevgrupper utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Tid finns avsatt för bland annat för- och efterarbete, dokumentation och samplanering med övriga lärare i arbetslaget. I arbetet ingår även handledning och fortbildning.
Din uppgift som lärare kan därmed innefatta att kartlägga och utreda ungdomarnas kunskapsnivå, tidigare anpassning i skolan och förekomsten av specifika inlärningssvårigheter och NPF-problematik. Du som lärare kommer att sköta externa kontakter med avlämnande och mottagande skolor samt socialtjänst. Du arbetar i engagerade team kring ungdomen varpå ett tätt samarbete mellan lärare, psykologer och avdelningspersonal är en viktig del i arbetet. Du kommer att ingå i en ämnesgrupp, med syfte att skapa samarbete och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare på myndighetens 23 ungdomshem. Du kommer även att delta i olika myndighetsgemensamma skolkonferenser och utbildningsinsatser. SiS erbjuder dessutom en rad olika internutbildningar för att skapa goda förutsättningar i din personliga utveckling.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation, en bred utbildning och intresse av att undervisa i flertalet gymnasie- och grundskoleämnen.
• För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att samarbeta och har hög integritet.
• Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja samt har naturlig fallenhet att skapa framgång i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
• Du har god förmåga att skapa relationer och en god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter och förändra din planering utifrån de förutsättningar som råder.
Det är meriterande om du har:
• Undervisat i särskilda undervisningsgrupper.
• Kunskaper om neuropsykiatrisk problematik.
Som lärare är du trygg i din yrkesroll, flexibel och ansvarstagande. En positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter konstruktivt och lösningsfokuserat genomsyrar ditt förhållningssätt. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en särskild visstidsanställning om sex månader med heltidstjänstgöring enligt kontorstider.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
• Ansökan ska bestå av ett CV och personligt brev.
• Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
• Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering.
• Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att efterfråga examensbevis avseende utbildning.
Sista dagen för ansökan är tisdagen den 17 mars, 2026
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Kontaktperson för detta jobb
Lisa Roos
Rektor
010-453 24 07ann-louise.roos@stat-inst.se
Fackliga företrädare
Merja Aahtila
Fackligt ombud, SACO-S
010 453 2409merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77Jenny.Kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Facklig företrädare SEKO
010-453 60 08nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9773882