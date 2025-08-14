NNu söker vi ytterligare en personlig assistent till vår son
2025-08-14
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oliver Hanzen i Laholm
Nu söker vi ytterligare en personlig assistent till vår son
Vi söker en personlig assistent till vår snart 23-åriga son som bor utanför Knäred i
Laholms Kommun.
Han är en rullstolsburen kille med en CP-skada och diabetes. Han har en
kommunikationsdator som han håller på att lära sig kommunicera med, då han
saknar tal. Han kommunicerar även mycket med mimik, rösten och armar och är
ganska lätt att förstå. Han tycker om att vara ute, både på vårt trädäck, promenader
och göra utflykter. Han är även väldigt glad för att titta på tv och lyssna på musik,
samt åka och bada.det är bara vi som sätter gränserna.
Han behöver hjälp med allt.att sköta sin hygien, blöjbyte, matning (både via mun
och sondmatas via knapp), kommunikation m.m och se till att han får leva ett så
rikt liv som möjligt.
Vi söker:
Gärna kille (m,ed hänsyn till arbetsuppgifterna)
Är pigg, glad och med stort tålamod
Kreativ
Gärna datorvan
Gärna lite sjukvårdsvana, pga hans diabetes
Är rökfri
Har körkort då vi bor på landet med dåliga förbindelser
Gärna djurvan och inte allergisk då vi har många djur (både inne och ute)
Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister när du får erbjudande om anställning.
Vi ser fram emot din ansökan!! Varaktighet, arbetstid, etc.
En timanställning enligt ett överenskommet schema Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse, enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: annika@hanzen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oliver Hanzen
Körsveka 36 (visa karta
)
312 52 KNÄRED Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
God man
Annika Hanzen annika@hanzen.se Jobbnummer
9458611