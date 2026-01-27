NK söker säljare till NK Men's shoes & Travel
2026-01-27
Calceos söker en butikssäljare till NK Men's shoes & Travel.
Nordiska kompaniet har i över ett sekel varit mer än ett varuhus. Vi är en institution som med stil och finess
uppfyller drömmar och levererar shoppingupplevelser i världsklass till våra kunder och besökare.
Calceos söker en butikssäljare:
NK Men's shoes & Travel
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 32 timmar i veckan, 6 månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
NK Men's shoes & Travel erbjuder skor, accessoarer och resväskor i premium och lyx segmentet.
Vi är väldigt måna om att vårda våra kundrelationer och ett besök hos oss ska vara en
upplevelse, något att komma ihåg och värd att komma tillbaka till.
Som butikssäljare är du en försäljningsdriven och serviceinriktad lagspelare. Du är en tävlingsmänniska och är van att jobba mot och nå mål. Du har god förmåga att inspirera och motivera dina kollegor med din positiva energi.
Vill du vara med och arbeta i ett team där vi brinner för att leverera service i världsklass?
Tjänstens innehåll
• Personlig försäljning utav skor och accessoarer.
• Driva mot både egna och gemensamma mål.
• Bemöta kunderna ute på golvet och leverera service i världsklass.
• Hålla god ordning i butik samt bidra till en god lagerordning.

Dina egenskaper
• Naturlig förmåga att skapa goda relationer och har erfarenhet av att jobba med personlig försäljning.
• Brinner för försäljning samt drivs av att leverera service i världsklass.
• Bidrar med positiv energi och glädje.
• En vilja och nyfikenhet till ständigt lärande och att vara med och bidra till avdelningens framgång.
• Känsla för trender och är själv en bra representant i mötet med våra trend- och stilsäkra kunder.
Arbetslivserfarenheter
• Tidigare erfarenhet av butiksarbete.
• Tidigare erfarenhet av försäljning av lyxprodukter / produkter i premiumsegmentet.
• Tidigare erfarenhet av att jobba mot egna och gemensamma försäljningsmål.
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari. Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Calceos AB
(org.nr 556213-1457) Kontakt
Susanne Larsson susanne.larsson@calceos.se Jobbnummer
9706860