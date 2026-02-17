Nk Men 's Shoes Söker 2 St Butikssäljare
Calceos AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Calceos AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Nordiska kompaniet har i över ett sekel varit mer än ett varuhus. Vi är en institution som med stil och finess
uppfyller drömmar och levererar shoppingupplevelser i världsklass till våra kunder och besökare.
Calceos söker 2 butikssäljare:
Men 's Shoes & Accessories
Tjänst 1: Är en tillsvidareanställning på 25 timmar i veckan, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänst 2: Är en tillsvidareanställning på 12 timmar i veckan + 10 timmar (Vikariat till december 2026), 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Men 's Shoes & Accessories erbjuder skor och accessoarer i premium och lyx segmentet. Vi är väldigt måna om att vårda våra kundrelationer och ett besök hos oss ska vara en upplevelse, något att komma ihåg och värd att komma tillbaka till.
Som butikssäljare är du en försäljningsdriven och serviceinriktad lagspelare. Du är en tävlingsmänniska och är van att jobba mot och nå mål. Du har god förmåga att inspirera och motivera dina kollegor med din positiva energi.
Vill du vara med och arbeta i ett team där vi brinner för att leverera service i världsklass?
Tjänstens innehåll
• Personlig försäljning utav skor och accessoarer.
• Driva mot både egna och gemensamma mål.
• Bemöta kunderna ute på golvet och leverera service i världsklass.
• Hålla god ordning i butik samt bidra till en god lagerordning.Publiceringsdatum2026-02-17Dina egenskaper
• Naturlig förmåga att skapa goda relationer och har erfarenhet av att jobba med personlig försäljning.
• Brinner för försäljning samt drivs av att leverera service i världsklass.
• Bidrar med positiv energi och glädje.
• En vilja och nyfikenhet till ständigt lärande och att vara med och bidra till avdelningens framgång.
• Känsla för trender och är själv en bra representant i mötet med våra trend- och stilsäkra kunder.
Arbetslivserfarenheter
• Tidigare erfarenhet av butiksarbete.
• Tidigare erfarenhet av försäljning av lyxprodukter / produkter i premiumsegmentet.
• Tidigare erfarenhet av att jobba mot egna och gemensamma försäljningsmål.
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari.Platsen kommer att tillsättas snarast. Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Calceos AB
(org.nr 556213-1457)
903 21 UMEÅ (VÄSTERBOTTENS) Jobbnummer
9747617