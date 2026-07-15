Njursviktssjuksköterska till Njurcentrum Nord, Danderyds Sjukhus
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2026-07-15
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Är du en van sjuksköterska som brinner för prevention och personcentrerad vård?
En av våra sjuksköterskor kommer att gå i pension och vi behöver därför utöka vår medarbetargrupp. Vi söker nu en erfaren sjuksköterska till vår Njurmedicinmottagning.
Vårt anställningserbjudande
Njurmedicinska kliniken DS ansvarar för all njurmedicinsk specialistvård i norra Stockholm. Verksamhetens mål är att erbjuda Sveriges bästa njursjukvård. Vi arbetar varje dag med att förbättra omvårdnaden och den medicinska kvaliteten för att nå detta mål. Kliniken består idag av en slutenvårdsavdelning, ett njurcentrum som inkluderar en njurmedicinmottagning och en självdialysmottagning samt hemodialysmottagningar vid Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och i Norrtälje.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningsätt och har goda resultat i medarbetarenkäter och patientnöjdhetsenkäter. Kliniken har ett etablerat samarbete med patientföreningen, Njurförbundet, och ordnar regelbundet seminarier för patienter och deras närstående.
Du kommer att arbeta i nya fina lokaler, då enheten flyttade in i en ny byggnad under hösten 2025.
Tjänsten är på heltid vid Njurmedicinmottagningen med arbetstid på dagtid måndag-fredag, 40 h/vecka.
Här kan du läsa mer om de förmåner du får när du arbetar hos oss:
Förmåner och lön - Region Stockholm Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst. Arbetet syftar till att arbeta för njurprevention, medvetandegöra patienterna om möjligheterna att själva påverka sjukdomsförloppet. I din roll motiverar du till en gynnsam livsstil för att undvika att njursjukdomen progredierar snabbare än nödvändigt. Din uppgift blir att, tillsammans med teamet, medverka till informerade och delaktiga patienter. Du har egen sjuksköterskemottagning för patienter i alla njursviktsstadier. I rollen ingår även telefonrådgivning, dagvårdsarbete och patientadministration. I samarbete med chef och övriga medarbetare bidrar du till utveckling av verksamheten, såväl inom omvårdnad som andra områden, som till exempel att digitalisera vården.
I rollen som sjuksköterska på Njurcentrum Nord ingår även olika typer av ansvarsområden. Att vara med och utveckla omvårdnaden och nya digitala arbetssätt är en obligatorisk del i arbetet. KvalifikationerKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet i yrket.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift är av stor vikt.
Meriterande:
Erfarenhet av sjuksköterskearbete inom njurmedicinsk vård och/eller arbete på mottagning eller vårdcentral är meriterande.
Poängutbildning i njurmedicin liksom magisterutbildning: distriktssjuksköterska, palliativ vård eller medicin är också meriterande. Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg, positiv och driftig. Du trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Du är flexibel och är duktig på problemlösning.
Du är van att orientera dig i digitala miljöer och ser nya system som en möjlighet till förbättring snarare än ett hinder och något som du måste lära dig. Du brukar vara snabb att ta till dig nya digitala program/plattformar och implementerar gärna de nya möjligheterna i ditt sätt att arbeta.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för prevention och personcentrerad vård. Du har en god pedagogisk förmåga och tycker om att motivera, informera och utbilda patienter och närstående.
Du känner dig bekväm med samtal där du möter patienter i svåra stunder. Ibland behöver du även lämna dystra besked. Din förmåga till god kommunikation med patienter och närstående är central för att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Intervjuer planeras till v.32 eller v.33.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Njurmedicinska kliniken , Njurmottagning Kontakt
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10003593