Nischtandläkare till Folktandvården Wivallius/Lillån
Region Örebro län / Tandläkarjobb / Örebro Visa alla tandläkarjobb i Örebro
2026-01-15
Erfaren tandläkare med möjlighet till nischning på avdelningen för Pedodonti.
Vi söker dig som är tandläkare med några eller flera års yrkeserfarenhet och som har ett speciellt intresse för att arbeta med barn. Du vill tillsammans med oss utvecklas vidare genom att bidra i vår utveckling framförallt på Folktandvården Wivallius. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i Region Örebro läns värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.
FTV Wivallus/Lillån är två skilda kliniker där Wivallius har ett spännande mera mångkulturellt klientel och Folktandvården Lillån är placerad några km norr om Örebro Centrum i ett socioekonomiskt välordnat område. Enheten har en gemensam verksamhetschef och en gemensam enhetschef. Vi har också två enhetskoordinatorer. Som tandläkare har du verksamhetschef som närmaste chef. Enheten består av två medelstora kliniker och har ett väl utvecklat samarbete. Som tandläkare på Folktandvården Wivallius har du även ett lönetillägg. Vi finns i fräscha och välutvecklade lokaler.
Som tandläkare på Folktandvården Wivallius får du träffa alla typer av patienter och vi utför all typ av vård. Då vi har ett stort behov av en tandläkare som har ett speciellt intresse för att hjälpa barn med varierat vårdbehov erbjuder vi i denna tjänst en möjlighet till nischutbildning på specialistavdelningen för pedodonti. Har du intresse av att handleda nya kollegor så är det en fördel.. I vår enhet arbetar idag är ca 25 drivna, ansvarstagande och kreativa medarbetare. Tandläkargruppen består av tandläkare med kortare och längre erfarenhet. Våra tandsköterskor och tandhygienister har generellt bred och längre erfarenhet.
Vi provar gärna nya arbetssätt för att dels öka tillgängligheten för våra patienter, dels skapa en stimulerande arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter för alla våra medarbetare. Viktigt för oss är patientfokus, ett respektfullt beteende gentemot varandra och att visa positivt engagemang. Kliniken sätter stort värde i att vi ska trivas tillsammans, det ska vara roligt och stimulerande att jobba hos oss.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker, vi bedriver folkhälsoinsatser, har ett tandtekniskt laboratorium och en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 550 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som tandläkare har du huvudansvaret för våra patienter. Patienterna finns i alla åldrar och har både mindre och större behov. Möjligheten att få odontologisk utveckling är stor. Du undersöker, ställer diagnos, terapiplanerar och utför behandlingar på både barn och vuxna. I din roll som tandläkare är du en teamledare som ser till att teamarbetet fungerar på bästa sätt. Handledning av yngre kollegor kan ingå liksom ansvarsområde.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare med erfarenhet från svensk tandvård. Erfarenhet av barntandvård och folktandvård är meriterande. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala. Vi arbetar med digital journalföring i Frenda. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Välkommen till Folktandvårdenhttps://www.regionorebrolan.se/folktandvarden Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
