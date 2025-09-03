Nischad tandläkare/ specialist inom endodonti till Kungsholmen.
2025-09-03
Vill du bli en del av vårt engagerade team och bidra till en modern och trygg tandvård?
Vi söker nu en specialisttandläkare eller nischad tandläkare inom endodonti som vill arbeta med avancerade behandlingar och utvecklas tillsammans med oss.
Vi är en väletablerad tandläkarkedja med 2 kliniker på Kungsholmen, Hornsberg. Vår vardag präglas av hög kompetens, teamkänsla och omtanke för både patienter och medarbetare. Hos oss möts du av en modern arbetsmiljö med den senaste tekniken, där vi strävar efter att alltid ge bästa möjliga vård.
Som specialisttandläkare/ nischad inom endodonti kommer du att arbeta med rotbehandlingar och komplexa endodontiska fall med mikroskop. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga tandläkare och tandhygienister i teamet.
Vi söker antingen dig som är;
• en nischad tandläkare inom endodonti men som även är öppen för att utföra andra behandlingar
• eller att du har en specialistutbildning i endodonti där fokus på enbart endodontiska behandlingar kommer att ligga.
Du ska ha god erfarenhet av att arbeta med mikroskop. Är noggrann, proffesionell och har en stark känsla för kvalitet.
Vi lägger även stor vikt vid att du ska trivas att samarbeta i team och har ett positivt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: anna@familydentalcare.se Omfattning
Famili Properties AB (org.nr 556842-4179), http://www.familydental.se
Franzéngatan 67
112 15 STOCKHOLM
