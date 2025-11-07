(ninja-Snabb) - Kock / Köksmästare Sökes Till Steakhouse 75 I Mariestad
2025-11-07
Kock/Köksmästare till SteakHouse75 i Mariestad
Kock/Köksmästare till SteakHouse75 i Mariestad

Är du en passionerad kock med erfarenhet av grillade rätter? Vill du vara en del av vårt dedikerade team på SteakHouse75, en genuin och mysig restaurang i Mariestad? Nu söker vi en kock/köksmästare för omgående anställning, med möjlighet att arbeta både luncher, kvällar och helger.

Publiceringsdatum: 2025-11-07
SteakHouse75 är känd för sina utsökta kötträtter och en varm atmosfär som gör varje besök speciellt. Vi strävar efter att erbjuda våra gäster en förstklassig matupplevelse med fokus på kvalitet och smak.
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet inom restaurangbranschen.
• Har en formell utbildning som kock.
• Har gedigen kunskap och erfarenhet av att laga kötträtter.
• Är kreativ,noga engagerad och har en passion för matlagning.
• Har förmågan att arbeta i ett hektiskt kök och trivs med att samarbeta i team.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö i en välrenommerad restaurang.
• Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer i köket.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du redo att ta steget och bli en del av SteakHouse75? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev till oss redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team.
Kontaktinformation:info@steakhouse75.se
Välkommen till SteakHouse75 - där smak och kvalitet möts!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@steakhouse75.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Steakhouse 75 AB
Österlånggatan 23
542 30 MARIESTAD
