Niklassons flytt söker dig som vill arbeta som flyttstädare i Skåne.
Niklassons Flytt AB / Städarjobb / Helsingborg
2025-12-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Att jobba med oss på Niklassons flytt innebär att du får ett roligt & varierande jobb inom städning. Niklassons flytt är ett företag med fokus på kvalitet, miljövänliga produkter och nöjda kunder.
Vi vill erbjuda professionella städtjänster till både privatpersoner och företag i Helsingborg och övriga delar av Skåne. Vi växer och söker nu dig som vill bli en del av vårt engagerade team!
Vi letar efter dig som:
Har god fysik och förmåga att arbeta självständigt
Har tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Är noggrann, flexibel och har hög arbetsmoral
Pratar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på:Info@niklassonsflytt.se
076-0226056
Du kan även besöka vår hemsida www.niklassonsflytt.se.
Vill du bli en av oss?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: info@niklassonsflytt.se Arbetsgivare Niklassons Flytt AB
(org.nr 559545-3779) Kontakt
Anton Niklasson info@niklassonsflytt.se 0760226056 Jobbnummer
9645907