Nikita Hair Tuna Park söker en frisör till teamet!

Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Eskilstuna
2026-03-03


Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?

På Nikita Hair i Tuna Park arbetar ett superhärligt team som du har möjlighet att bli en del av! Vi söker nu en frisör som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss!

Vem är du?

• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket

Vad erbjuder vi dig?

• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

#Sverigesbästafrisörarbetsplats

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nikitagruppen Sverige AB (org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/

Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB

Kontakt
Salongschef
Michaela Bengtsson
michaela.bengtsson@nikitahair.se

Jobbnummer
9774276

