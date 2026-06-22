Nikita Hair Skövde söker ny frisör
Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Skövde Visa alla hälsojobb i Skövde
2026-06-22
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Nikita Hair är Nordens största och ledande frisörkedja med 35 salonger i Sverige.I 40 år har våra duktiga frisörer haft flera miljoner kundbesök och vi står varje dag redo med sax, kam och goda råd för att ge dig "a great feeling".1984 spelades Elton Johns superhit "Nikita" på radiostationerna, och därmed räknas han som gudfar för det fantastiska äventyret som startade med en enda frisörsalong i byn Tverlandet utanför Bodø. Entreprenören och grundaren Inger Ellen Nicolaisen har med mod, entusiasm och passion för att utveckla människor skapat Historiens Största Äventyr inom Hår och Skönhet. Tillsammans med sina många duktiga medarbetare har Norges okrönta frisördrottning lyckats att bygga framgångsrika frisörer i Norge och Sverige genom starkt kundfokus, högutbildade frisörer och en stark företagskultur där vi tar ansvar för att göra varandra bättre.Inger Ellens livsmotto inspirerar oss att alltid fokusera på utveckling för att göra varje kundbesök unikt. "Oavsett om du tror att du att du kan klara det, eller tror att du inte kan klara det - så har du helt rätt!" - Henry Ford
Frisör sökes till Nikita Hair Skövde – ta nästa steg i din karriär!
Är du en passionerad frisör som älskar att skapa, inspirera och leverera wow-känsla till varje kund? Vill du arbeta på en arbetsplats där din utveckling är lika viktig som dina resultat?
Då kan det här vara din nästa möjlighet.
Hos oss får du mer än ett jobb – du får en karriär.
Därför ska du välja oss
Kontinuerlig utbildning inom koncernen samt Wella och externa samarbetspartners
Stora möjligheter att utvecklas – från frisör till salongschef och vidare inom koncernen
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Goda lönevillkor och attraktiva personalförmåner
Tävlingar och utmärkelser som Månadens Frisör och Årets Frisör
En kreativ och professionell miljö där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand
Vi arbetar efter MOVE UP – ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör: vi är moderna i vårt uttryck, uppmärksamma mot varje kund, vänliga i vårt bemötande, entusiastiska i vårt hantverk, professionellt avslappnade och alltid personliga.
Vi söker dig som
Är utbildad frisör med delprov eller gesällbrev
Brinner för service, kundupplevelse och kvalitet
Vill utvecklas, ta ansvar och bidra till teamets framgång
Inspireras av att arbeta i en miljö med tempo, energi och höga målPubliceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Skapa personliga och professionella kundupplevelser från start till mål
Arbeta med rådgivning, behandlingar och produktrekommendationer
Bidra till en positiv, engagerad och resultatinriktad salongskultur
Vara delaktig i kampanjer, tävlingar och utvecklingsinitiativ
Här kan din resa börja – och fortsätta
Vi tror på långsiktig utveckling. Många av våra ledare har själva börjat som frisörer i salong. Med rätt driv och engagemang finns alla möjligheter att ta nästa steg.
Vill du vara med?
Skicka in din ansökan redan idag – Vi ser fram emot att träffa dig!
Vi söker dig som gått godkänd frisörskola som nu är trainee och önskar att arbeta i en aktiv miljö där du får utveckla din talang tillsammans med inspirerande människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nikitagruppen Sverige AB
(org.nr 556695-6404)
541 45 SKÖVDE Arbetsplats
Raise gruppen - Nikita Hair Kontakt
Salongschef
Martina Fransson martina.fransson@nikitahair.se +46701052289 Jobbnummer
9973956