Nikita Hair Sala söker trainee till teamet!

Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Sala
2025-12-30


Nikita Hair Sala söker trainee till teamet!


Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?

På Nikita Hair i Sala arbetar ett superhärligt team som du har möjlighet att bli en del av! Vi söker nu en trainee som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss!

Vem är du?

• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket

Vad erbjuder vi dig?

• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

#Sverigesbästafrisörarbetsplats

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nikitagruppen Sverige AB (org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/

Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB

Kontakt
Salongschef
Ida Olsson
ida.olsson@nikitahair.se
0706267944

Jobbnummer
9666030

