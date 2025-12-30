Nikita Hair Sala söker trainee till teamet!
2025-12-30
Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?
På Nikita Hair i Sala arbetar ett superhärligt team som du har möjlighet att bli en del av! Vi söker nu en trainee som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss!
Vem är du?
• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket
Vad erbjuder vi dig?
• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ersättning

Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
http://nikitahair.se/
Nikita Hair Sweden AB Kontakt
Salongschef
Salongschef
Ida Olsson ida.olsson@nikitahair.se 0706267944
9666030