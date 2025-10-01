Nikita Hair Örebro söker frisör och trainee
2025-10-01
Vi söker frisörer till Nikita Hair i Örebro!
Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?
Är du redo för nya utmaningar? Och vill fortsätta att utvecklas som frisör? Vi har nu möjlighet att utöka flera av våra team i Örebro och söker frisörer som vill vara med på vår spännande resa!
Vem är du?
• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket
Vad erbjuder vi dig?
• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
#Sverigesbästafrisörarbetsplats Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raise Sweden AB
(org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/ Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB Kontakt
Salongschef
Azra Tekac azra.tekac@nikitahair.se 0737709791 Jobbnummer
9534551