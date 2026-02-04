Nikita Hair Örebro Marieberg söker frisör

Nikitagruppen Sverige AB / Hälsojobb / Örebro
2026-02-04


Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?

På Nikita Hair Örebro Marieberg arbetar ett superhärligt gäng med drivna frisörer! Vi har nu möjlighet att utöka vårt team och söker en frisör eller trainee som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss

Vem är du?

• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket

Vad erbjuder vi dig?

• En härlig arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla!
• Trygga lönevilkor och branschens bästa personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

#Sverigesbästafrisörarbetsplats

Ersättning
Lön enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nikitagruppen Sverige AB (org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/

Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB

Kontakt
Salongschef
Azra Tekac
azra.tekac@nikitahair.se

Jobbnummer
9722832

