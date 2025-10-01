Nikita Hair Gävle söker frisör och trainee

Raise Sweden AB / Hälsojobb / Gävle
2025-10-01


Vi söker frisörer till Nikita Hair i Gävle Valbo!


Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?

Är du redo för nya utmaningar? Och vill fortsätta att utvecklas som frisör? Vi har nu möjlighet att utöka vårt team i Gävle Valbo och söker frisörer som vill vara med på vår spännande resa!

Vem är du?

• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket

Vad erbjuder vi dig?

• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Raise Sweden AB (org.nr 556695-6404), http://nikitahair.se/

Arbetsplats
Nikita Hair Sweden AB

Kontakt
Salongschef
Sanna Sundberg
sanna.sundberg@nikitahair.se
0768384527

Jobbnummer
9534529

