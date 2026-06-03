Nikita Hair Frölunda söker salongschef
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2026-06-03
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Vi söker en vikarierande salongschef till Nikita Hair Frölunda! ✨
Drömmer du om att arbeta med ett superhärligt team och samtidigt utvecklas som ledare? På Nikita Hair Frölunda torg finns nu den perfekta möjligheten! Vi söker en driven och inspirerande ledstjärna som vill fortsätta utveckla teamet och salongen tillsammans med oss! Start oktober eller enligt överenskommelse.
Som salongschef har du ett övergripande ansvar över salongen, medarbetarna och driften - i kombination med att du arbetar som frisör och är en förebild för dina kollegor. Du arbetar aktivt med olika initiativ för att säkerställa att våra kunder kommer tillbaka och att teamet mår bra och har det roligt tillsammans! Visst låter det spännande?
I tillägg får du en massa härliga salongchefskollegor att skapa kontakt och inspireras av!
Vem är du?
Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
Serviceinriktad med kunden i fokus
Stor passion för frisöryrket
Drivs av att utveckla andra
Ett sinne för salongsdrift
Ledarerfarenhet är meriterande
Vad erbjuder vi dig?
En fantastisk arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla!
Goda lönevillkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
Personalrabatter och friskvårdsbidrag
Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
Utbildningar och personlig utveckling
Teamaktiviteter och gemenskap
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Var med och skapa framtidens Nikita Hair!
#Sverigesbästafrisörarbetsplats 🌸🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nikitagruppen Sverige AB
(org.nr 556695-6404)
421 72 GÖTEBORG Arbetsplats
Raise gruppen - Nikita Hair Kontakt
Regionschef
Josefine Blom josefine.blom@nikitahair.se +46709200265 Jobbnummer
9946280