Night Nanny/Infant Care Specialist (Temp. - July to Oct. 2026) Kungsholmen
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2026-06-30
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Ref. 4292K
An agency client based in Kungsholmen is expecting their first child in June 2026 and is seeking an experienced and reliable Night Nanny / Infant Care Specialist to provide support during the baby's first months. The role is expected to begin around July 2026, with some flexibility around the exact start date. The initial contract will run for approximately four months (July–October 2026).
Schedule
Approximately two full nights per week
9–10 hours per night
Flexibility is appreciated, as there may be the possibility to transition some shifts to morning and/or afternoon hours depending on the family's needs once the baby arrives. However the family understands if it's not possible for the nanny to change schedule.
Responsibilities
Providing attentive overnight care for a newborn
Bottle feeding, changing, soothing, and monitoring the baby
Supporting healthy sleep routines and sleep training when developmentally appropriate
Maintaining a simple feeding and sleep log for handover to parents
Washing and sterilizing bottles
Baby laundry and keeping the nursery tidy
General baby-related organization
Light household assistance would be appreciated if the nanny is open to it, though it is not essential.
Environment
The baby will sleep in a separate room from the parents. During night shifts, the nanny will have access to a guest bed in the baby's room.
Candidate Requirements
Proven experience caring for newborns or very young infants
Strong understanding of newborn care and sleep routines
High level of English required
Professional, reliable, and comfortable working overnight shifts
Contract Details
Temporary placement: approximately June – October 2026
Start date: around mid-June 2026, with flexibility
Interested candidates with relevant newborn experience are encouraged to apply!
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4292K". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Light Nannies Jobbnummer
9986016