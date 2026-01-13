NG Nordic Sweden söker Platschef till Boden
AxÖ Consulting AB / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2026-01-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
eller i hela Sverige
Vi söker en Platschef till vår anläggning i Boden
Är du en erfaren ledare från miljö-, anläggnings- eller återvinningsbranschen? Vill du vara med och utveckla och driva vår anläggning med fokus på återvinning av schaktmassor samt behandling och deponering av farligt avfall? Ta chansen och var med på resan att bygga upp vår verksamhet inom ett av Sveriges mest expansiva områden och göra nytta för både människor och miljön!
Anläggningen i Boden är en för oss viktig mottagningsanläggning där vi dels bedriver omfattande hantering av schaktmassor, men även kvalificerad behandling och slutlig deponering av farligt avfall.
Schaktmassor återvinns i allt högre grad och gröna hållbara lösningar avseende schaktmassor efterfrågas alltmer frekvent. Vi har i Boden nu ett mer omfattande miljötillstånd och söker därför en Platschef för att ta vår expansion vidare inom regionen.
Om rollen
Som ansvarig platschef i denna verksamhet blir du en hörnsten i uppbyggnaden av vår etablering i Boden. Du kommer att tillhöra MRC:s nationella organisation med anläggningar även i Sundsvall och Kumla och bli en del av en dynamisk grupp med säljare, affärsutvecklare, projektledare, kundservice och tekniska specialister.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
- Organisera och bemanna produktionen.
- Planera, leda, styra och följa upp produktionen mot hållbara lönsamhetsmål och övriga mål.
- Skapa rätt förutsättningar, arbetssätt och säkerställa efterlevnad av lagar, regler och krav avseende arbetsmiljö, kvalitet och miljö inom projekt och på anläggningar.
- Ekonomiskt kostnadsansvar för verksamheten med budget, prognos och uppföljning.
- Delta i produktframtagning med produktoptimering avseende metodval och produktionsanpassade lösningar avseende masshantering.
- Att leda och agera enligt NG Nordics värderingar, uppförandekod, policys och arbetssätt.
- Tät kontakt med myndigheter, entreprenörer, beställare, leverantörer och kunder.
I rollen ingår även att leda kommande investeringsprojekt inom anläggning, vattenrening etc. i takt med att anläggningen byggs ut till full skala. Det är därför önskvärt med tidigare erfarenhet av projektledning.
Om dig
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av arbete inom bygg och anläggning, processindustri eller avfallsanläggningar. Du har även minst tre års erfarenhet i en arbetsledande roll inom produktion och ett intresse av att förädla och återanvända massor.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom tekniskt alternativt kemitekniskt område, men din erfarenhet väger lika tungt. Vidare krävs goda kunskaper i både svenska och engelska samt B-körkort. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av masshantering samt deponering eller annan kvalificerad behandling av farligt avfall, förorenade massor och biprodukter från processindustri.
För att trivas hos oss är det viktigt att du får energi av att lösa kundens problem genom din lokalkännedom och driv i att skapa affärer tillsammans med säljorganisationen. Som person har du god affärsmässig förståelse och förmåga att arbeta med komplexitet. Du har även en god blick för hur lösningar kan utformas och är fokuserad på att säkerställa god funktionalitet. Du har ett naturligt eget driv och tycker om att självständigt driva dina projekt framåt.
Du är van att leda andra och hanterar miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet som en naturlig del av din vardag. Vidare är det viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och kan möta människor i olika sammanhang, både internt och externt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om NG Nordic Sweden
Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem. Genom återanvändning, insamling, återvinning och avfallshantering ökar vi tillgången till cirkulära råvaror och hjälper till att minska koldioxidutsläppen i samhället.
Vi samarbetar med organisationer av alla storlekar och erbjuder skräddarsydda, innovativa lösningar genom hela värdekedjan, vilket ger mervärde i varje steg. Vi kombinerar data med lokal kunskap, vilket gör det möjligt för våra kunder att utveckla sin verksamhet, samtidigt som vi värnar om miljön. Idag är vi en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen, vårt mål är att bli en sann europeisk ledare.
Vårt engagerade team av experter arbetar med fokus på säkerhet och kvalitet. Genom att sammanföra de bästa talangerna i branschen - från chaufförer och operatörer till ingenjörer och ledare - bygger vi en verksamhet med global påverkan. Vi har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Johan Rosenqvist 070-3267856 Jobbnummer
9680750