NG Nordic söker nu fler medarbetare till vår anläggning i Norrsundet!

Vill du vara med och accelerera produktionen av en ny anläggning med den senaste tekniken? Tycker du att industri och hållbarhet är intressant? Då har vi jobbet för dig!
NG Nordic Sweden AB har nyligen startat upp en högteknologisk sorteringsanläggning i Norrsundets hamnområde norr om Gävle. Anläggningen vidareförädlar metallerna som återvinns inom företaget. Nu söker vi fler medarbetare till arbetsplatsen för att stegra upp produktionen.
Introduktion
Som miljöarbetare/industriarbetare kommer du att vara en viktig kugge i företagets anläggning i Norrsundet. Vi erbjuder ett varierande arbete tillsammans med en mindre grupp andra kompetenta medarbetare. Du kommer att få möjlighet att arbeta närmast produktionsanläggningen där din arbetsinsats har stor betydelse för att säkerställa att processen fungerar effektivt och uppfyller företagets uppställda krav. Du kommer att fungera som en nyckelperson där du förväntas ha hög närvaro i produktionen med högt säkerhetstänk, bidrar med handlingskraft, öppenhet och en helhetssyn.
I rollen som miljöarbetare/industriarbetare är du med i hela produktionen från A till Ö, framför truck och hjullastare, övervakar produktionsanläggningen, går ronder, kvalitetstestar material och säkerställer att produktionen går så smidigt som möjligt. Du kommer även behöva utföra underhåll på processutrustningen för att säkerställa en driftsäker process i företagets produktionsanläggning samt tillhörande maskinpark. Självständigt arbete kan även förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Driva daglig drift
• Övervakning av process
• Handplockning och manuell sortering av material
• Skötsel, förebyggande- och löpande underhåll av processutrustning och fordon
• Initiera och genomföra förbättringsaktiviteter
• Felsökning, rengöring, städning och avhjälpande åtgärder på anläggningen
• Agera som underhållsresurs i produktionsanläggningen
• Kontroll och mätning av material för att säkerhetsställa kvalitén
• Daglig rondering
• Framföra hjullastare och truck på ett säkert sätt
• Maskin- och fordonsvård
• Delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
• Rapportera daglig produktionsdata och observationer
• Dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Andra förekommande och verksamhetsnödvändiga arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och motiveras av att vara en viktig del i den dagliga verksamheten. Du har tidigare erfarenhet från processindustri eller som industrimekaniker. Annan erhållen arbetslivserfarenhet inom industri och process eller teknisk utbildning kan också vara relevant för tjänsten. Du har förmågan att analysera och lösa tekniska problem. Viktigt att man är noggrann, initiativtagande och har förmågan att lösa de situationer som dagligen uppstår. Du behöver vara flexibel när oförutsedda situationer uppstår och det ska inte vara främmande att ta tag i saker direkt när det uppkommer.
Du har/är också:
• Förståelse och intresse kring att använda digitala stödsystem som krävs för att dokumentera och rapportera arbetet i enlighet med verksamhetssystemet
• Ett högt säkerhetstänk och förståelse för vikten av att upprätthålla en säker arbetsplats
• En lagspelare med positiv inställning, har en vilja att lära dig och trivs med att ta ansvar
• En god kommunikativ förmåga, talar svenska obehindrat i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska
• B-körkort
För tjänsten anses det vara meriterande om du även har:
• Maskinförarerfarenhet
• Hjullastarutbildning
• Truckkort
• Svetskunskap, erfarenhet av underhåll och mekaniska arbeten
• Kunskap att tolka och förstå processflöden och underhållsinstruktioner
• Använt underhållssystem och rapporteringssystem, tex Maximo
• Erfarenhet och vana vid att dokumentera, rapportera och följa upp arbetet
• Heta Arbeten
• Andra relevanta utbildningar eller kurser inom säkerhet och arbetsmiljö
• Annan eftergymnasial utbildning
Arbetstid: 3-skift (fm, em, natt/helg). Beredskap kan förekomma senare.
Startdatum: Snarast och enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Varför NG Nordic?
Vi formar framtiden genom att bana väg för cirkularitet. På NG Nordic är vi en del av en gemenskap med stark ambition och ett tydligt syfte - att göra en varaktig skillnad för samhället och framtiden.
Du blir en del av ett härligt team i en modern omgivning/miljö där vi bryr oss om varandra, värdesätter allas bidrag och där alla får vara med och tycka till. Vi tror på öppenhet, respekt och att vi tillsammans skapar de bästa lösningarna.
Vi erbjuder dig
Vi på NG Nordic är ett ledande företag inom återvinningsbranschen i Norden med en lång erfarenhet av återvinning och behandling av farligt avfall. Här får du stort inflytande över dina arbetsuppgifter och goda möjligheter att utveckla din kompetens samt vara en hörnsten i utvecklingen av vår verksamhet.
Hos oss får du trygga anställningsvillkor med kollektivavtal och ett hållbart förmånspaket som skapar flexibilitet och balans över tid.
• Friskvårdsbidrag 3500kr/år
• Arbetstidsförkortning
• Benifex förmånsportal (Edenred Lunchförmån, olika rabatter, ersättning för tandvård, glasögon och läkemedel m.m.)
• Extra föräldraledighetstillägg
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum (2026-03-15). För att ansöka, klicka på "Apply"-knappen nedan och bifoga ditt CV. Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill att vår rekrytering ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi inte om bilder eller långa ansökningsbrev. I stället använder vi frågor i ansökningsprocessen som gör det lättare att jämföra kandidater och säkerställa rättvisa. Vi ber om könsuppgift för att kunna främja en god könsbalans i vår rekryteringsprocess. Ersättning
