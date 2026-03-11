Newport söker säljare extra till Premium Outlet
2026-03-11
Vi söker en serviceinriktad och driven säljare som extra till vår Premium Outletbutik i Norrköping. Hos oss får du arbeta i en inspirerande butiksmiljö på 1700 kvm, fylld med möbler och inredning, där varje kundmöte är en chans att skapa en unik och minnesvärd upplevelse.
Tjänsten är en extratjänst vid behov, främst under helger och vid perioder med högre kundflöde. Under sommaren och vår högsäsong kring jul finns möjlighet till utökade arbetstider.
Arbetet innebär
Ge hög service, skapa långvariga kundrelationer och ge personlig rådgivning.
Försäljning, kassaavslut, varupåfyllning
Städning, uppackning, lagerhållning.
Skapa och underhålla en inbjudande butiksatmosfär.
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av detaljhandel.
Är serviceinriktad, driven och gillar försäljning
Är ordningsam och noggrann, men kan snabbt växla mellan arbetsuppgifter.
Trivs med kundkontakt och teamwork
Har intresse för möbler och inredning
Rekryteringsprocessen startar direkt, vänligen maila din ansökan och CV omgående till work@newport.se
Rekrytering sker löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan slutdatum för annonsen. Skicka in din ansökan idag!
Om Newport
Newport är ett svenskägt företag som äger och utvecklar livsstilsvarumärket Newport. Företaget designar och säljer hemtextilier, inredningsdetaljer och möbler i det övre kvalitetssegmentet. I företagskoncernen ingår en butikskedja med nio butiker med en Flagship Store på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Övriga butiker finns på NK Göteborg, i Västerås, Linköping, Norrköping, Bromma, Steninge samt Åre. Koncernen omsätter ca 450 mkr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: work@newport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Outlet extra".
(org.nr 556760-0118), https://www.newport.se
Kromgatan 2 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Newport Premium Outlet Jobbnummer
9789388