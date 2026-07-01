Neuroradiolog eller radiolog med särskilt intresse för neuroradiologi
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kletor Sverige AB i Malmö
, Lund
, Kristianstad
, Ale
, Tranås
eller i hela Sverige
Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Neuroradiolog eller radiolog med intresse inom neuroradiologi sökes till östra Sverige
Vill du utvecklas inom neuroradiologi i en miljö som kombinerar hög medicinsk kompetens med lärande, forskning och tvärprofessionellt samarbete?
Vi välkomnar både specialister i neuroradiologi med bred kompetens och dig som är mer inriktad mot ett specifikt område. Även du som är radiolog med särskilt intresse för neuroradiologi är varmt välkommen att söka. Du erbjuds en subspecialisering inom neuroradiologi där kompetens inom barn och vuxen, samt huvud/hals-området ingår.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Du kommer att ingå i en röntgenverksamhet med brett uppdrag, där avancerad bilddiagnostik och god tillgång till multidisciplinära samarbeten är en självklar del av vardagen.
Verksamheten har hög tillgänglighet, moderna tekniska resurser och stort fokus på kvalitet och samverkan. Här får du möjlighet att utvecklas både kliniskt och akademiskt, i en miljö där nya idéer välkomnas.
Vi söker dig som:
Har svenskt specialistbevis i neuroradiologi, eller är specialist i radiologi med dokumenterat intresse för neuroradiologi.
Trivs i teamarbete och värdesätter öppen dialog och delad kunskap
Meriterande om du har erfarenhet eller intresse inom t.ex. barnneuroradiologi eller head & neck området
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om platsen
Universitetssjukhuset ligger i östra Sverige. Här möts avancerad vård, utbildning och forskning i ett starkt integrerat sjukvårdssystem. Området erbjuder samtidigt en lugn livsmiljö med närhet till natur, goda kommunikationer och ett rikt utbud av kultur och familjevänliga aktiviteter.
Dignus Medical erbjuder dig:
Löpande stöd från rekryterare före, under och efter din anställning
Flyttstöd inklusive bostads- och familjeetablering
Vill du ta nästa steg i din karriär i en miljö som förenar högspecialiserad vård med kollegialt stöd och personlig utveckling?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Rekryterare
Sevgi Iljazi sevgi@dignusmedical.se +46732034790 Jobbnummer
9988028