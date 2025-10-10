Neuropsykiatrimottagning söker rehabkoordinator!
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2025-10-10
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatrimottagning Väster, är en del av Västra Götalandsregionen.
Vi arbetar med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. I fokus är en lättillgänglig och köfri vård med hög patientsäkerhet. Som medarbetare, forskare och student erbjuds du den stora organisationens valmöjligheter och många intressanta projekt med inriktning mot framtidens sjukvård. På Neuropsykiatrimottagning Väster arbetar vi framförallt med patienter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autism. Vi behandlar också psykiatrisk samsjuklighet i kombination med de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.
Arbetsplatsen är belägen på Första Långgatan 26 i Göteborg, vilket är geografiskt centralt och som också innebär mycket goda möjligheter för pendling till och från arbetet.Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga inriktningen på rehabkoordinatorns arbete är att i ett skede av våra patienters terapeutiska process, då de befinner sig på tröskeln till att kunna återgå till arbetsliv eller studier, hjälpa dem att våga ta steget och komma vidare. Rehabkoordinatorns arbete är utåtriktat, man ska exempelvis hjälpa patienterna att återuppta kontakt med arbetsgivare eller studievägledare.
I arbetsuppgifterna ingår kartläggning av patienternas psykosociala situation och hjälpa till med att etablera kontakter i det omgivande samhället. Till hjälp kring patienten finns tillgång till läkare, kurator, psykolog, sjuksköterska och arbetsterapeut.
Du får ansvar att övergripande koordinera kontakten med olika inblandade aktörer som myndigheter och arbetsgivare.
Du blir en viktig del av teamarbetet kring patienten.
Du får möjlighet arbeta med utvecklingsfrågor i ämnet.
Du får stöd i funktionen genom att ingå i ett kontaktnät av andra rehabkoordinatorer och har regelbundna möten med dessa.
Om dig
Vi söker dig som är arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska eller har annan adekvat utbildning och erfarenhet.
Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Har du god kännedom om och även erfarenhet av arbete på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan är även detta meriterande. Det allra viktigaste är dock att du har ett genuint intresse för att arbeta med patienter som har en psykiatrisk problematik, att du är lösningsfokuserad och utåtriktad, trivs i en föränderlig miljö där du kan bidra med inspiration till att se nya vägar och möjlighet till förändring.
Din förmåga att samarbeta med flera aktörer är god. Du är en person som lätt kan knyta an till och motivera andra till delaktighet. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är god. Vi värnar om ett gott arbetsklimat som bygger på ett stort engagemang och en god kollegial gemenskap.
Vid rekrytering kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 6 månaders initial provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
