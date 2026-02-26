Neurokirurgi avd 10/23 söker sjuksköterska!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 10/23 är en neurokirurgisk avdelning som bedriver högspecialiserad vård för Västra Götalandsregionen samt delar av region Halland.
Vi tillhandahåller 21 vårdplatser, tre NIMA (intermediär) platser och tre NUVA platser (postoperativt uppvak).
Avdelningen bedriver både elektiv och akut vård och på avdelningen behandlas patienter med sjukdomar i hjärna och ryggmärg såsom tumörer, blödningar, kärlmissbildningar, epilepsi och akuta skallskador.
Vi söker nu två sjuksköterskor för att utöka vår medarbetargrupp!
Vad erbjuder vi?
Vårt introduktionsprogram sträcker sig över fyra veckor och anpassas efter din erfarenhet och eventuella behov som uppstår. Du kommer bland annat ha tid avsatt med en av våra specialistsjuksköterskor för delegeringar, samt möjlighet att vara med på en operation.
Vi har föreläsningar varvat med kompetenshöjande workshops på avdelningen regelbundet.
Det finns goda möjligheter till intern kompetensutveckling och ett omväxlande arbete då du får möjlighet att jobba på vårdavdelning, på inskrivningsenhet men även på neurokirurgisk intermediärvård och postoperativt övervak där du som grundutbildad sjuksköterska ges möjlighet att introduceras till om/när du känner dig redo att utvecklas ytterligare. Denna variation är en uppskattad del av arbetet.
Vi tillämpar i nuläget individuell schemaplanering och arbetar två helger av fem.
Vi ser positivt på internutbildning och ser gärna att du framöver utökar din kunskap med någon av våra neuroinriktade poängutbildningar som ges i samarbete med Göteborgs universitet.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba i en härlig arbetsgrupp där du blir väl omhändertagen som ny kollega. Ingen dag är den andra lik och du lär dig något nytt varje dag, oavsett tidigare erfarenhet. Hos oss får du arbeta med mycket medicinteknisk utrustning.
Du får möjlighet att arbeta och lära dig ett brett spektra inom sjukvård då avdelningen har en varierad patientgrupp vad gäller ålder, sjukdomshistorik och bakgrund. Du vårdar både vuxna patienter och barn, de som är akut sjuka och de som läggs in för planerade ingrepp eller behandlingar. Som sjuksköterska har du omvårdnadsansvaret för patienterna både pre- och postoperativt och arbetar i team tillsammans med en undersköterska.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Har du dessutom erfarenhet av barnsjukvård och/eller postoperativ övervakning är det positivt.
Arbetet kräver personlig mognad och tydlighet i kommunikationen till patienter, anhöriga och kollegor. Du har förmågan att förmedla lugn och trygghet, ta ansvar och har god prioriteringsförmåga. Som person tycker du om att samarbeta och ser teamet som en betydelsefull del i arbetet. Initiativrikedom och nytänkande välkomnas, och vill du engagera dig i förbättringsarbete finns möjlighet till det. Du är empatisk och har ett bra bemötande.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering kopplad till natten vilket minskar veckoarbetstiden för varje natt man gör.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på
Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
