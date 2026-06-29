Neuro- och strokeenheten söker sjuksköterskor!
Region Jämtland Härjedalen, Neuro- och strokeenheten / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-06-29
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Välkommen till Neuro- och Strokeenheten i Östersund. Oavsett om du är ny i din yrkesroll eller har arbetat som sjuksköterska tidigare så välkomnar vi dig till ett team som tar emot med öppna armar, du kommer känna dig välkommen och du får en bra introduktion tillsammans med ett schema där din fritid värdesätts högt.
På Neuro och Strokeenheten möter du patienter i olika åldrar som utreds för eller är diagnostiserade med olika neurologiska diagnoser. Du får möta en blandning av akuta-, kroniska och rehabiliteringsbara tillstånd. Du kommer också möta patienter i livets slutskede där den palliativa vården står i fokus. Neuro- och Strokeenheten har i dag 18 vårdplatser för såväl akuta som planerade inläggningar, som sjuksköterska ansvarar du för max 6 patienter om enheten är fullbelagd.
Som nyanställd sjuksköterska på enheten får du en individuell introduktionsplan, där det ingår handledning och ett närvarande ledarskap. Vi arbetar i en nära dialog med dig som individ kring vad du behöver för att känna dig trygg, för att möta din utveckling och ge dig förutsättningar för att bedriva god och säker vård.
På enheten arbetar du med en digital patientöversikt via en personlig surfplatta som du har med dig under hela ditt arbetspass. I surfplattan har du en väldigt bra överblick över dina patienter, deras uppgifter och tillstånd, läkemedelslistor samt vilka uppgifter du och dina kollegor ska utföra. Du kommer också åt din mail och enhetens team, du kan spara egna anteckningar och lägga upp egna favoriter som stöd i ditt dagliga arbete.
Du som väljer att arbeta hos oss blir en del av ett härligt gäng som lär av och peppar varandra.
Läs och se mer om hur det är att jobba hos oss på Neuro- och Strokeenheten här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/jobba-hos-nagon-av-vara-verksamheter/neuro--och-strokeenheten?s=1
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med många andra professioner. Du ansvarar för allmän och specifik omvårdnad och du deltar i planering kring patientens vårdtid och evntuella rehabilitering.
Möjlighet finns till auskultation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, trivs i team och vill utvecklas. Nyutexaminerad eller med erfarenhet, du är lika välkommen att söka oavsett.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Neuro- och strokeenheten Kontakt
Vårdförbundet
Sara Stare sara.stare@regionjh.se Jobbnummer
9982802