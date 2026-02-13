Net-utvecklare till Warszawa Seniornivå. Uppdragsperiod (1 mars - feb 2027)
2026-02-13
Senior .Net-utvecklare till stor kund i Warszawa -Mjukvaruingenjör Uppdragsperiod: (2026-03-01 - 2027-02-28)Ansökningstiden löper ut: 25 februari Språk: Polska och Engelska Omfattning: 100%Distansarbete: 75%Ort: Warszawa
Uppdragsbeskrivning
För vår kund, en av bilföretagen, har vi en rekryteringsprocess för en senior fullstack .Net Developer-roll.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Du kommer att delta i det globala projektet för att skapa central Service Master Backbone för IT-infrastruktur
Funktionerna täcker stödjande tjänster, återförsäljarkontrakt med försäljningar, spårning av servicelivscykel och rättigheter
Du kommer också att tillhandahålla en lagrande versionerad Service BOMS samt orkestrera serviceprovisionering över flera system
Nödvändiga färdigheter:
Högre utbildningsnivå inom IT eller liknande föredras
Minst 5 års erfarenhet som Fullstack .Net-utvecklare för storskaliga företagsappar
Expertis inom .net-plattformsteknologier/verktyg med fokus på C#, ASP.NET MVC, EF
Har omfattande erfarenhet av MS SQL eller liknande databaser
Kompetens i fallet med SOLID-principer och bästa praxis för mjukvarudesign
Kunskap om GIT, enhets-/integrationstestning eller TDD, Azure
Förståelse av begreppen DDD och ren arkitektur
Erfarenhet av frontend-teknologier: Blazor/React/Angular
Kunden erbjuder:
B2B-avtal
Transparenta arbetsvillkor både med vårt samarbetspartner, oss och dig som konsult
Stöd under uppdragsperioden
Möjlighet att arbeta i en internationell miljö
Samarbetsmiljö i svensk organisationskultur
Privat sjukvård
Livförsäkring
Multisport
Teambuilding-evenemang
Nödvändiga färdigheter
MSSQL
EF,
• Net,
Azure
, ASP.Net trafiktrafik
Meriterande färdigheter
Angular,
MS Blazor,
React
Språk
Polska och Engelska
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
132 39 SALTSJÖ-BOO
9742821