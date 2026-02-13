Net-utvecklare till Warszawa Seniornivå. Uppdragsperiod (1 mars - feb 2027)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-13


Senior .Net-utvecklare till stor kund i Warszawa -Mjukvaruingenjör Uppdragsperiod: (2026-03-01 - 2027-02-28)Ansökningstiden löper ut: 25 februari Språk: Polska och Engelska Omfattning: 100%Distansarbete: 75%Ort: Warszawa

Uppdragsbeskrivning
För vår kund, en av bilföretagen, har vi en rekryteringsprocess för en senior fullstack .Net Developer-roll.

Huvudsakliga ansvarsområden:

Du kommer att delta i det globala projektet för att skapa central Service Master Backbone för IT-infrastruktur

Funktionerna täcker stödjande tjänster, återförsäljarkontrakt med försäljningar, spårning av servicelivscykel och rättigheter

Du kommer också att tillhandahålla en lagrande versionerad Service BOMS samt orkestrera serviceprovisionering över flera system

Nödvändiga färdigheter:

Högre utbildningsnivå inom IT eller liknande föredras

Minst 5 års erfarenhet som Fullstack .Net-utvecklare för storskaliga företagsappar

Expertis inom .net-plattformsteknologier/verktyg med fokus på C#, ASP.NET MVC, EF

Har omfattande erfarenhet av MS SQL eller liknande databaser

Kompetens i fallet med SOLID-principer och bästa praxis för mjukvarudesign

Kunskap om GIT, enhets-/integrationstestning eller TDD, Azure

Förståelse av begreppen DDD och ren arkitektur

Erfarenhet av frontend-teknologier: Blazor/React/Angular

Kunden erbjuder:

B2B-avtal

Transparenta arbetsvillkor både med vårt samarbetspartner, oss och dig som konsult

Stöd under uppdragsperioden

Möjlighet att arbeta i en internationell miljö

Samarbetsmiljö i svensk organisationskultur

Privat sjukvård

Livförsäkring

Multisport

Teambuilding-evenemang

Nödvändiga färdigheter
MSSQL


EF,
• Net,
Azure
, ASP.Net trafiktrafik

Meriterande färdigheter
Angular,
MS Blazor,
React

Språk
Polska och Engelska

Sista dag att ansöka är 2026-08-12
