.NET-utvecklare till teknikorienterat konsultbolag i tillväxt
Stockholm | Hybrid | Heltid
Om rollen
Vill du jobba med modern .NET-utveckling i ett tryggt, teknikorienterat konsultbolag som drivs av utvecklare? Vi söker dig som är trygg i backendutveckling och som vill arbeta med långsiktiga kundprojekt där kvalitet och hållbarhet står i centrum.
Här blir du en del av ett erfaret och kompetent team där vi hjälper varandra att växa, delar kunskap och har inflytande över vår tekniska riktning. Uppdragen sker i agila team, ofta med fokus på arkitektur, API-utveckling, prestanda och cloudintegrationer.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av .NET-utveckling i professionella miljöer
Djupa kunskaper i .NET Core / .NET 6-8 och C#
Vana att utveckla skalbara API:er och tjänster
Erfarenhet av databasutveckling i SQL Server och Entity Framework Core
Arbetat med Azure-tjänster som App Services, Functions, Key Vault m.m.
Förståelse för CI/CD-flöden (t.ex. GitHub Actions, Azure DevOps)
Vana att jobba med Git och moderna Git-flöden
Erfarenhet av containerisering med Docker (Kubernetes är meriterande)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Extra plus: erfarenhet av meddelandeköer (ex. Kafka eller Azure Service Bus), NoSQL, testautomatisering och DevOps-tänk.Dina arbetsuppgifter
Design och utveckling av API:er, mikro- och makrotjänster i moderna .NET-miljöer
Modellering och optimering av databasstrukturer
Bygga CI/CD-pipelines och bidra till robusta utvecklingsflöden
Arbeta i agila team med kodgranskningar, testdriven utveckling och clean code
Samarbeta nära kundens produktteam för att leverera hållbara lösningar
Företaget erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och teknikorienterat konsultbolag
Uppdrag hos både större bolag och produktnära organisationer
Kollegor med hög teknisk nivå - över 20 utvecklare i teamet
Flexibla arbetstider och hybridlösning
30 dagars semester
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Tjänstepension med fria placeringsval
Möjlighet att påverka teknikval och projekt
Centrala lokaler i Stockholm med högt i tak och korta beslutsvägar Så ansöker du
