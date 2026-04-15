.Net utvecklare till entreprenörsdrivet konsultbolag - heltid

Modernera AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-15


Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en .Net utvecklare. Vår kund är ett entreprenörsdrivet konsultbolag med en stark entreprenörsanda, baserat i Stockholm.
Du kommer att arbeta med hela systemutvecklingsprocessen, från design till implementering, i utmanande projekt.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm.
Det är meriterande om du:
Arbetserfarenhet inom .Net
Solid förståelse för objektorienterad programmering
Vana vid versionshanteringssystem som exempelvis Git
Har goda kunskaper i svenska och engelska

Företaget erbjuder en kreativ och engagerad arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget. Du erbjuds flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se. Skriv ".Net utvecklare till entreprenörsdrivet konsultbolag - heltid" i ärenderaden.

Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@modernera.se

Detta är ett heltidsjobb.

Modernera AB (org.nr 556844-1124)

Modernera AB

9857122

